LKW-Fahrer mit 2,34 Promille auf der A 2

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife auf der A 2 im Bereich des Kreuzes Nord einen LKW wegen auffälliger Fahrweise. Nach Polizeiangaben fuhr der Fahrer mit seinem Gespann deutlich in Schlangenlinien. Sie hielten den Lastwagen mit Anhänger an einem nahegelegenen Tankstellengelände an und kontrollierten Fahrzeug sowie Fahrer.

Der Grund für die unsichere Fahrweise lag auf der Hand: Der 60-jährige LKW-Fahrer pustete beim Alcotest einen Wert von 2,34 Promille. An dem Fahrzeug stellten die Polizisten zudem frische Unfallspuren fest. Ob diese Beschädigungen bereits vor der Fahrt entstanden waren oder tatsächlich während der Fahrt unter Alkoholeinfluss verursacht wurden, muss noch ermittelt werden.

Dem 60-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Da ihm die Weiterfahrt durch die Polizei untersagt wurde, musste sich sein Chef um die Abholung des Gespanns kümmern.

In der selben Nacht wurde durch die Polizei ebenfalls auf der A 2 im Bereich des Kreuzes Nord ein Transporter angehalten, nachdem die Beamten wegen fehlender Beleuchtung auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Bei der polizeilichen Kontrolle wurden sowohl das Fahrzeug mit Anhänger als auch die erforderlichen Fahrzeugpapiere in Augenschein genommen.

Der 29-jährige Fahrer konnte der Polizei zwar sämtliche Dokumente, die für diese Fahrt nötig waren, vorlegen. Nach genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug war. Das Gespann war so schwer, dass eine weitere Führerscheinklasse erforderlich war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.