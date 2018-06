Thüga steigt bei BS Energy ein

Mit breiter Mehrheit hat sich der Rat der Stadt am Dienstagabend dafür ausgesprochen, dass die Thüga AG als dritter Gesellschafter bei BS Energy einsteigen soll. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München hat bundesweit rund 100 Minderheitsbeteiligungen an Stadtwerken und ist das größte kommunal ausgerichtete Netzwerk von Energie- und Wasserdienstleistern in Deutschland. Thüga wird einen Anteil von 24,8...