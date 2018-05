TU-Night am 16. Juni: Entdeckt die Uni

Manchmal hängt man bei der TU-Night auch kopfüber – so wie hier am Stand von Akaflieg. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Ob Virtual Reality, autonomes Fahren, Smart Farming, Urbanisierung oder individualisierte Arzneimitteltherapie – Wandel ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben. Und deswegen soll es auch bei der diesjährigen TU-Night um „Visionen und Wandel“ gehen. Sie findet am Samstag, 16. Juni, von 18 bis 1 Uhr, statt.

Wie die Uni mitteilt, gibt es wieder viele Vorlesungen, Laborführungen, interaktive Experimente, Diskussionsrunden und Stände. Forscher diskutieren mit Besuchern zum Beispiel über diese Themen: Wie funktioniert das Arbeiten in der digitalen Welt von morgen? Was weiß man eigentlich, wenn man etwas weiß? Was haben Braunschweiger Forscher mit der Raumfahrtmission „BepiColombo“ zu tun? Wie geht es den Wildbienen in der Stadt? Was geschieht im Eisenbahnlabor? Wie funktioniert ein Wellenkanal? Und wie wird sich der Campus der TU verändern?

Für die ganz jungen Besucher veranstaltet die TU von 18 bis 21 Uhr eine Campus-Rallye. Im Studieninfo-Zelt erhalten Schüler sowie Masterinteressierte zur selben Zeit Informationen zum Ausbildungs- und Studienangebot sowie zu Finanzierung, Wohnen und Auslandsaufenthalten. Ab 22 Uhr wird das Studieninfo-Zelt für „profs@turntables“ freigegeben: Professorinnen und Professoren legen dann ihre Lieblingshits auf.

Die TU kündigt außerdem ein Musikfestival auf zwei Bühnen mit Bands aus Berlin, Stuttgart, Braunschweig und der Region an – mit einem musikalischen Mix von Indie-Pop über Noise-Rock bis Bass Music. Auf der Bühne Okerufer zeigen sich Nachwuchsbands.

Das Programm wird ab Ende Mai im Internet unter www.tunight.de abrufbar sein und liegt dann in der Universitätsbibliothek und der Stadtbücherei aus.