Erinnerung an die Bücherverbrennung 1933: „Lesen verboten!“

Jack London, Bertolt Brecht, Georg Büchner, Joachim Ringelnatz, Thomas und Heinrich Mann... Sie und viele weitere gehörten zu den Schriftstellern, deren Bücher am Abend des 10. Mai 1933 in Flammen aufgingen. In Braunschweig und anderen Universitätsstädten loderten die Scheiterhaufen. Sie sollten „den undeutschen Geist“ ausrotten.

Studenten der Technischen Universität zogen damals zusammen mit dem Rektor zum Schlossplatz, um unzählige Bücher zu vernichten. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund hatte die Aktion initiiert.

Heute erinnert dort eine Steintafel an die Autoren, deren Werke verbrannt wurden, die verfolgt, bedroht und ermordet wurden. Außerdem macht das städtische Dezernat Kultur und Wissenschaft noch bis Montag, 14. Mai, mit dem Projekt „Lesen verboten!“ auf die Bücherverbrennung vor 85 Jahren aufmerksam: In einem Lesepavillon vor den Schlossarkaden stehen Kisten mit Büchern, die 1933 verboten waren. Braunschweiger Antiquariate haben dafür 250 Bücher zur Verfügung gestellt. Neben dem Pavillon sind auf einer Folie die Namen der Dichter aufgeführt, deren Bücher in Braunschweig in Flammen aufgingen.