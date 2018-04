Silvester hat es bei diesen beiden gefunkt

Ein schickes Paar, das sich am 23. April 1953 auf den Rathaustreppen am heutigen Platz der Deutschen Einheit zum Foto hinstellte. Kurz zuvor hatten sich Sigrid und Dieter Heinemann standesamtlich trauen lassen – ein Freudentag. Zumal Dieter Heinemann an dem Tag auch noch Geburtstag hatte – seinen...