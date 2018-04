Domino-Effekt – Schluss mit der Tristesse auf dem TU-Campus

Braunschweig. Gibt es etwas Hässlicheres als den bekannten Platz der TU zwischen Universitätsbibliothek, Forumsgebäude und Audimax? Wohl kaum. Das haben sich auch Studenten und Professoren der TU gedacht. Scheppernd haben sie nun klar gemacht, das etwas Neues her muss. Die Tristesse muss weichen. Jetzt soll es heißen: Adé, ihr grauen Betonplatten!

Am Dienstagmorgen zieren mehr als 45 Bauzäune den Platz. Schön sieht das nicht aus – aber zumindest erregen sie Aufmerksamkeit, so viel steht fest. Wie Dominosteine hintereinandergestellt, fallen sie kurz darauf mit lautem Krachen um – begleitet von viel Beifall der zuschauenden Studierenden. Eine einmalige, künstlerische Performance von Architektur Studentin Theresa Marie Bublitz.

„Es ist eine gute Sache, dass dieser nicht so schöne Platz mal wieder genutzt wird.“ Malin Brammer und Lea Röpke

In dem Seminar „Der Platz“ entwickelten Studierende im Wintersemester 2017/18 temporäre künstlerische Arbeiten, die in diesem Sommer realisiert werden. Sie sollen den Universitätsplatz am Hauptcampus und den stillgelegten Brunnen vor dem Präsidiumsgebäude neu beleben.

Die Veränderung geschieht in fünf Akten. Von der Installation mit Bauzäunen, über eine Spiegelskulptur bis hin zu einem überdimensionierten QR-Code und einem temporären Bauwerk ist alles dabei.

„Der Platz ist wirklich hässlich, es wäre schön, wenn er wohnlicher werden würde.“ Torsten Vinicky, Christoph Rempe

„Der Bauzaun soll ein Symbol für den Beginn eines Bauvorhabens sein“, erklärt Bublitz. Wo Bauzäune stehen, werde deutlich, dass etwas Neues entstehe und etwas passiere. Die Studenten wünschen sich einen grünen, einladenen Campus – keine Trauerstätte.

Alle Installationen werden sich thematisch mit dem Universitätsplatz beschäftigen. Sie alle möchten zeigen, dass es viele Möglichkeiten gäbe, ihn attraktiver zu machen, erklärt Professorin Folke Köbberling. Sie betont: „Auch das Präsidium der Universität fand unsere Idee gut, mit dem Seminar und den dort entstandenen Projekten auf das Problem der schwierigen Gestaltung des Platzes aufmerksam zu machen.“ Es handele sich ja um den repräsentativen Raum vor dem Präsidiumsgebäude.

„Die Idee, den Platz kreativ zu gestalten ist super! Jetzt wollen hier aber alle faulenzen.“ Julia Weber und Stella Oortmann

Den, im wahrsten Sinne des Wortes, ersten Denkanstoß lieferte die Studentin Theresa Marie Bublitz: Um Punkt 12 Uhr stieß sie die Bauzäune um. Kurz darauf lagen sie mit einem lauten Scheppern auf dem Boden. Begleitet wurde das Spektakel vom Beifall der anwesenden Studenten.

Viele von ihnen wünschen sich, dass der Universitätsplatz schöner und wohnlicher gestaltet werden würde – sie verstanden den Sinn hinter den aufgestellten Zäunen jedoch nur teilweise.

„Wir sehen nicht, ob oder wo das Kunst sein soll und auch nicht, was es bezwecken soll.“ Paul Meynköhn und Julia Hofstetter

Ab Mittwoch wird die Installation „Bauschild“ von Christian Claassen folgen. Er möchte dann vor allem auf die zum Teil langen Wege zu den etwa 200 Uni-Gebäuden aufmerksam machen.

Anschließend folgt die Studentin Laura Nixon mit einem riesigen Mosaik auf dem Universitätsplatz. Dieses Mosaik ist aus der Ferne ein QR-Code. Initiativen können den Code als Werbefläche nutzen. Er ist dynamisch und wird den Interessierten zwei Monate lang abwechselnd zugeordnet.

Maria Kousatalis hat sich für Pyramiden entschieden, die als riesige Scherben aus dem Brunnen herausstechen und so die moderne Architektur zerbrochen widerspiegeln. Auch hiermit sollen Wege und Aufenthaltsorte der Studenten kritisiert werden.

Die abschließende Installation folgt im Juli. Jonas Kneisel möchte mit seinem Entwurf „Stairs“ auf die Idee einer Umgestaltung der denkmalgeschützten Brunnenanlage auf dem Platz hinweisen.

Die von den Studierenden entwickelten Interventionen werden in enger Zusammenarbeit mit „Sandkasten TU-Braunschweig“, eine Initiative des Präsidiums der TU zur Gestaltung des Campus, und einer Spende der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz realisiert.