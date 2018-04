DJ Mad kommt zur Mensaparty nach Braunschweig

Braunschweig Die größte Studentenparty der Stadt steigt am 19. April mit dem Urgestein der Hip-Hop-Gruppe Beginner. Der Ticketverkauf beginnt am 9. April.

Mit dem legendären DJ Mad, Urgestein der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Beginner, und dem Rapper Booz steigt am Donnerstag, 19. April, um 22 Uhr die Mensa-Party. Außerdem kommen DJ Evolution und das Duo Be Music – feste Institutionen im Braunschweiger Nachtleben.

Braunschweigs größte Studentenparty findet zum 13. Mal auf dem Campus statt und ist mit bis zu 1500 Teilnehmern stets ausverkauft. Wie die Veranstaltungsagentur Stereolive mitteilt, ist als Hauptsponsor die Braunschweigische Landessparkasse in Kooperation mit der Norddeutschen Landesbausparkasse Berlin-Hannover mit im Boot.

Tickets für die Party in der Mensa Beethovenstraße sind ab dem 9. April auf www.mensaparty-braunschweig.de erhältlich sowie täglich zwischen 11.30 und 14.30 Uhr in der Mensa I an der Katharinenstraße.

Das Markenzeichen von DJ Mad (Guido Weiß) sind die unzähligen Styles. „Niemand hat den deutschen Hip-Hop mit den Beginnern derart geprägt wie Mad gemeinsam mit Denyo und Jan Delay“, heißt es in der Pressemitteilung von Stereolive.

Der Eimsbütteler Newcomer Booz starte derzeit in der Szene durch: „Mit Samy Deluxe stand er bereits 2014 gemeinsam auf der Bühne, bei der Tour von Chefboss ist er als Support am Start – nun macht er gemeinsam mit Mad einen Abstecher in die Löwenstadt.“