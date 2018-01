Mann bietet Modeschmuck als Gold an

Braunschweig Beinah wäre eine Braunschweigerin am Dienstag einem Betrüger auf den Leim gegangen. Doch sie durchschaute in letzter Minute den Trick.

Nach Informationen der Ermittler hatte ein 45-Jähriger die 75-Jährige gegen 11.45 Uhr an der Haltestelle am Krankenhaus in Melverode angesprochen. Er bot ihr einen Goldring zum Kauf an, den er kurz zuvor gefunden habe.

Gemeinsam mit dem 45-Jährigen fuhr die Frau in der Straßenbahn zum Hauptbahnhof, um in der dortigen Postfiliale das geforderte Geld für den Ring vom Konto abzuheben. Dabei wurden sie und die Angestellte misstrauisch und riefen die Polizei.

Der Verdächtige hatte sich entfernt, konnte aber in der näheren Umgebung vorläufig festgenommen werden. Bei dem Ring handelt es sich um Modeschmuck. Auch das Handy, das der Mann dabei hatte, war zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann bestritt den Betrugsversuch.