Schließt eine Bank in Walkenried? Einige Unruhe gibt es aktuell im Südharz in Bezug auf die Filiale der Nord/LB. Doch was genau passiert ab dem 1. Juli 2024 rund um die Immobilie in der Harzstraße – dem Datum, dass Kundinnen und Kunden seit kurzem stets bei der Benutzung vom Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker angezeigt wird? Während seitens der Pressestelle des Kreditinstitutes auf Nachfrage unserer Zeitung von einer Anpassung des Angebotes der Dienstleistungen spricht, sind Ortspolitik und Gemeindeverwaltung nur eines: sauer und erbost. Wir geben einen Überblick über, das, was passieren soll, aber auch über die Veränderungen in der Bankenlandschaft in Walkenried aber auch Bad Sachsa in den vergangenen Jahren.

Walkenried: Bürgermeister fürchtet Schwächung der Infrastruktur durch die Pläne der Nord/LB

Walkenrieds Gemeindebürgermeister Lars Deiters ist jedenfalls extrem erzürnt über die Entwicklung, die ihm jüngst bei einem Gespräch mit zwei Vertretern der Nord/LB dargestellt wurde. „Mir wurde mitgeteilt, dass der einzige, reguläre Öffnungstag, der noch pro Woche angeboten wird, entfällt und man nunmehr Termine noch Absprache anbietet.“ Aber nicht nur das. Im gleichen Atemzug hätten die Vertreter auch von Überlegungen gesprochen, mittelfristig eine reine Automatenstelle einzurichten, hierfür auch einen neuen Standort zu suchen. „Für mich als Bürgermeister ein Unding.“ Es gehe immerhin um Daseinsvorsorge und Infrastruktur in einer schwachen Region, die mit den Planungen des Kreditinstitutes weiter geschwächt würden.

Mir ist klar, dass das die Entscheidung nicht ändern wird, aber wir vor Ort nehmen sie auch nicht einfach so hin. Lars Deiters, - Bürgermeister Gemeinde Walkenried

Aber auch die Art und Weise, wie die Entscheidung gefallen sei, sorgt bei Lars Deiters für Ärger. Es gab keine Kommunikation im Vorfeld. Ein Zustand, wie auch das Vorgehen allgemein, dass der Verwaltungschef bei den beiden Vertretern, wie auch in einem Schreiben an den Vorstand des Unternehmens mit deutlichen Worten moniert. „Mir ist klar, dass das die Entscheidung nicht ändern wird, aber wir vor Ort nehmen sie auch nicht einfach so hin.“

Nord/LB: Wünsche der Kunden stehen im Fokus der Umstrukturierung im Südharz

Bei der Nord/LB wird die Veränderung zum 1. Juli dieses Jahres deutlich anders kommuniziert. „Wir bieten auch in Zukunft unverändert Beratungstermine für unsere Kundinnen und Kunden in der Filiale in Walkenried an. Neu ist ab dem 1. Juli, dass wir die Beratung in den Fokus rücken. Im Walkenried - wie übrigens auch in Braunlage - werden wir uns in Zukunft mehr Zeit für die persönliche, individuelle Beratung der Kundinnen und Kunden nehmen. Egal ob diese Beratung (stets mit Terminvereinbarung vorab) in der Filiale oder online stattfindet, dafür benötigten unsere Beraterinnen Zeit und Ruhe“, heißt es auf unsere Nachfrage.

Das ist die Nord/LB Die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - (Nord/LB,) ist ein Kreditinstitut (Bank) in der Rechtsform einer gemeinsamen rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts der deutschen Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Nord/LB ist Landesbank und zugleich Girozentrale für die Sparkassen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die Bank hat ihren Unternehmenssitz in den Städten Hannover, Braunschweig und Magdeburg. Die Nord/LB wurde im Jahr 1970 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Finanzinstitute Niedersächsische Landesbank Girozentrale, Braunschweigische Staatsbank einschließlich Braunschweigische Landessparkasse, Hannoversche Landeskreditanstalt und Niedersächsische Wohnungskreditanstalt Stadtschaft gebildet. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurde die Bank zur Landesbank und Girozentrale für die Länder Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die Nord/LB hat Niederlassungen in New York, Singapur, Shanghai und London und Tochtergesellschaften in Luxemburg. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern zählen die Schiffsfinanzierung, die Flugzeugfinanzierung, die Projektfinanzierung im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur, die Finanzierung gewerblicher Immobilien (mittels ihrer Tochter Deutsche Hypo), das Firmenkundengeschäft sowie das Privatkundengeschäft. Als Landesbank fungiert die Nord/LB zudem als Hausbank der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Aus diesem Grund habe man auch entschieden, „dass wir uns in Zukunft auf die Beratung konzentrieren und für die Servicewünsche der Kundschaft zum einen den bewährten SB-Service mit Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsautomat sowie selbstverständlich unser Kundenservicecenter anbieten“, teilt die Pressestelle weiter mit. Sie verweisen auch darauf, dass das Kundenservicecenter inzwischen von der überwiegenden Anzahl der Kundinnen und Kunden genutzt werde und alle ihre Finanzexpertinnen und -experten auch per E-Mail, per Chat oder per Telefon erreichbar seien.

Entwarnung für Walkenried: Geldautomat und andere Geräte bleiben vorerst vor Ort in der Bank erhalten

Entwarnung geben die Verantwortlichen aus Braunschweig aber in Bezug auf den Erhalt der eigentlichen Filiale in der Harzstraße in Walkenried. Es gebe insbesondere keine weiteren Überlegungen derzeit, eine Automatenstelle an einem anderen Standort zu erreichten. „Grundsätzlich möchten wir perspektivisch alle unsere Geldautomatenstandorte aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Wohngebäuden bzw. in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung unterbringen. Dies dient allein dem Schutz von Menschenleben bei eventuellen Sprengversuchen. Aber: dies sind reine Vorsichtsmaßnahmen, wir haben keine Hinweise auf geplante Sprengungen am Standort Walkenried oder anderen Standorten. Wir informieren umgehend, wenn wir hier neue Erkenntnisse haben und eine Standortveränderung konkret wird“, erklären die Verantwortlichen der Pressestelle der Bank.

Was aber, wenn jemand eine reguläre Filiale mit normalen Öffnungszeiten? Die Antwort hierzu können Kundinnen und Kunden am Display der Geräte in der Filiale in Walkenried erfahren. Dort verweist man darauf, dass die nächste Filiale mit Kassengeschäft in Bad Harzburg. Dies bedeutet eine Fahrt von ca. 88 Kilometern und knapp anderthalb Stunden Fahrzeit mit dem Auto hin und zurück aus bzw. zum Klosterort.

Das ist einfach eine Unverschämtheit und wieder eine Schwächung des ländlichen Raumes. Michael Reinboth, - Ortsbürgermeister Walkenried

Gerade solche Aussagen sind es, die Walkenrieds Ortsbürgermeister Michael Reinboth verärgern. „Das ist einfach eine Unverschämtheit und wieder eine Schwächung des ländlichen Raumes“, macht er seinem Unmut Luft. Dass es so komme, habe er auch nur bei einem Blick auf einen Kontoauszug erfahren. Für den Walkenrieder ein Unding, gerade mit Blick auf ältere Kundinnen und Kunden, die mit Onlinebanking nicht viel anfangen können oder aber nicht mehr mobil seien. „Wir werden das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Ortsrates setzen. Wir können die Entscheidung zwar nicht ändern, aber wir in der Ortspolitik sind klar dagegen.“

Die Entwicklung der Banken in Bad Sachsa und Walkenried:

Die Entwicklungen bei der Nord L/B zeigen aber auch, wie sich in Bezug auf das Bankenwesen die Infrastruktur in der Gemeinde Walkenried in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten sukzessiv immer weiter heruntergefahren früher.

In der Vergangenheit gab es in allen drei Kommunen Bankfilialen, also auch in Wieda und Zorge Standorte von der Nord/LB oder auch der Volksbank Braunlage.

In Wieda und Zorge hatte die Nord/LB bereits im Jahr 2013 ihre Niederlassungen geschlossen, die Volksbank Braunlage hingegen in beiden Südharzer Kommunen Ende des Jahres 2020 ihre Filialen aufgelöst.

Ebenfalls in Bad Sachsa war im Jahr 2020 die reguläre Filiale der Volksbank im Harz in eine Selbstbedienungsstelle umfunktioniert worden.

Für eine drastische Veränderung hatte das Jahr 2023 in der Bankenwelt in Bad Sachsa gesorgt - Unbekannte hatten am 9. Februar den Geldautomaten in der SB-Stelle in der Uffestadt gesprengt.

In der Folge erklärte die Deutsche Bankim Mai 2023, dass die SB-Stelle nicht wiedereröffnet werde. Alternativ stehen seither als nächstgelegene Standorte die SB-Stelle in Bad Lauterberg, Hauptstraße sowie die Filialen in Osterode und in Nordhausen zur Verfügung.

Ebenfalls im Jahr 2023 hatte die Volksbank im Harz ihren Standort in der Uffestadt aufgerüstet und auch wiedereröffnet.

