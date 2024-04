Walkenried. Südharz setzt auf Webcams: Majestätische Ruinen und Panoramablicke im Livestream sollen Urlaubern die Schönheit der Region zeigen.

Wohin im nächsten Urlaub? Kaum eine Suche nach dem nächsten Ferienparadies funktioniert heute ohne das Internet - so auch im Harz. Von der eigentlichen Suche, über die Buchung bis zur Anmeldung vor Ort, alles ist online möglich für die Touristen. Vor allem aber möchten die meisten Gäste mehr denn je wissen, wie es vor Ort aussieht. Webcam heißt hier das Zauberwort - und in der Gemeinde Walkenried will man künftig verstärkt im Tourismus darauf setzen. Allen voran soll die Touristenattraktion - das Kloster Walkenried, sobald es geht im Livestream zu bewundern sein. Im Nachbarort Zorge ist das sogar schon möglich - allerdings in einer speziellen Testversion.

Webcam für Walkenried: Diesen Ausblick sollen Urlauber vom Kloster erhalten

Der erste Blick fällt auf das ehemalige Herrenhaus - und dann schwenkt die Webcam ganz langsam weiter nach links. Es geht gerade die Sonne auf - und mit den ersten Sonnenstrahlen im Hintergrund taucht es im Bild auf: das majestätische Kloster Walkenried. Denn eines steht fest: Insbesondere die große Ruine des einstigen Gotteshauses, aber auch das restliche, ehemalige Zisterzienserkloster im Südharz, haben eine majestätische Wirkung auf den Betrachter, egal zu welcher Tageszeit. Künftig sollen vor allem Urlauber diesen Blick besser genießen können, denn der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass auf dem Vorplatz des ehemaligen Zisterzienserklosters eine Kamera installiert werden soll. Gleiches gilt aber auch für Wieda und Zorge.

Eine Besonderheit beim Thema Webcam im Südharz gibt es aktuell bereits in Zorge. Dort wird bereits im Panoramablick gesendet, allerdings in einer Testversion - und das von einem besonderen Ort. Am historischen Glockenturm ist die Kamera montiert und unter https://kurzelinks.de/5nav als „Testbild“ erreichbar. Einrichter und Sponsor ist die ELSwhere gmbh, die aktuell den neuen Ferienpark im Ort errichtet.

Panoramabilder aus der Webcam überzeugen seit 31 Jahren im Fernsehen

Diese Kamera soll ab Sommer dieses Jahres live gehen und den Urlaubern, wie aber auch Einwohnern, einen Panoramablick rund um die live das ganze Jahr anbieten. Auf dem Panorama-Schwenk werden zudem wichtige Informationen - sei es der Busfahrplan, der Arzt oder das Waldschwimmbad ebenso verlinkt, wie Vereine, das Wetter oder Wanderwege.

Dass eine solche Webcam ihre Wirkung erzielt, zeigt sich seit nunmehr 31 Jahren bereits im Fernsehen. Seit dem Jahr 1993 sind Panoramabilder im BR Fernsehen sowie heute auch auf den Sendern ARD-alpha und 3sat im TV bzw. Livestream zu sehen. Dort wird nichts weiter gezeigt als Live-Bilder von Webcams aus vorwiegend bayerischen, österreichischen sowie schweizerischen Standorten in den Alpen, vereinzelt aber auch aus Südtirol oder dem Mittelmeerraum. Mittlerweile sind aber auch der Brocken bzw. Wernigerode dabei - im Südharz will man nun nachziehen.

Diese Webcams senden bereits im Südharz bzw. Oberharz:

