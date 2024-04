Wulften. Hausärztliche Versorgung im Harz: In diesem Harzer Ort müssen sich Einwohner keine Sorgen machen - hier gibt es gleich zwei Hausärzte.

In diesem Harzer Ort kann von einem Landarztmangel keine Rede sein: denn gleich zwei Hausärzte gibt es in dem 2.000-Seelen-Ort. Einer von ihnen hat nun seine neuen Praxisräumebezogen. Der Ein- beziehungsweise Umzug der Praxis ging dabei nicht ganz ohne Herausforderungen vonstatten. Was ein altes Rathaus damit zu tun hat und welche Hürden zu nehmen waren:

Das Gebäude des alten Rathauses in Wulften hat eine neue Bestimmung: Seit Ende März beherbergt es die neue Hausarztpraxis von Dr. Mirko Mehde. Im Rahmen der Einweihnung seiner neuen Praxisräume am Anger 1 in Wulften führte er die anwesenden Gäste - darunter große Teile des Wulftener Gemeinderates mit Bürgermeisterin Elvira Schaper an der Spitze, Alt-Bürgermeister Henning Kruse mit Ehefrau, Architekt Kaukko Miettienen, den ebenfalls mit seiner Praxis in Wulften ansässigen Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Theodor Behrends mit Ehefrau sowie Mehdes Familie - durch die neu geschaffenen Räume. Die neuen Praxisräume gefielen besonders durch ihre helle und freundliche Einrichtung sowie ihre praktikable Größe, erklärte Elvira Schaper gegenüber unserer Zeitung.

Hausarztpraxis im Harz: Zunächst als Provisorium gedachte Lösung beherbergt Arztpraxis für 15 Jahre

Im Zuge der Begrüßung gab Dr. Mirko Mehde einen kurzen Rückblick auf sein bisheriges Wirken als Arzt in Wulften. So wollte Mehde im Jahr 2009 die Arztpraxis Trapp übernehmen und suchte aus diesem Grund nach geeigneten Räumlichkeiten. Der damalige Bürgermeister Henning Kruse zeigte ihm einige Möglichkeiten - und bezog schließlich mit seiner Praxis die erste Etage im alten Volksbank-Gebäude. Die zunächst als Provisorium gedachte Lösung funktionierte dann bis in dieses Jahr hinein.

Nach dem Kauf des alten Rathauses Anfang 2021 sollte es eigentlich sofort mit dem Umbau losgehen. Aufgrund einiger Widrigkeiten verzögerte sich dieser, mit der Konsequenz, dass sich die Kosten für das Bauvorhaben bei den einzelnen Gewerken steigerten, wie Architekt Kaukko Miettinen ausführte. Dank der Unterstützung von Vielen habe man es letztendlich aber doch geschafft.

Dr. Mirko Mehde bedankte sich explizit bei seiner Familie, seinen Eltern und Schwiegereltern, seinem Praxisteam sowie dem Architekten und den Bürgermeistern Schaper und Kruse.

Bürgermeisterin Elvira Schaper betonte besonders die Verlässlichkeit von Dr. Mehde: „Sein Wille und sein konsequentes Handeln gegen alle Widerstände haben zu den neuen Praxisräumen geführt“. Dafür dankte sie im Namen der Gemeinde Wulften. Es sei ihr Herzenswunsch gewesen, dass er weiterhin in Wulften seine Praxis betreibe - weshalb sie ihn nach Kräften unterstützt habe.

Auch Altbürgermeister Henning Kruse bedankte sich bei Dr. Mehde und seiner Familie, dass sie dieses Vorhaben trotz aller Widrigkeiten konsequent durchgezogen hatten.

