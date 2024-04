Osterode. Die Sösebrücke vor dem Butterbergtunnel in Osterode ist marode und in beiden Richtungen halbseitig gesperrt. Das soll sich ändern.

Risse, Löcher, abgeplatzter Beton: Derzeit zeichnet sich die sogenannte Sösebrücke in Osterode durch ihren schlechten Zustand aus. 50 Jahre ist das Brückenbauwerk im Zuge der Osttangente am Butterbergtunnel in Osterode inzwischen alt, und das Material lässt sichtlich nach. Die Fahrbahnen auf der stark frequentierten Bundesstraße 241 sind in beide Richtungen schon lange halbseitig gesperrt, weil der Beton an den Seiten bröckelt.

Bedenken um Sösebrücke: Bauarbeiten in Osterode starten wohl im Sommer 2024

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, kennt die Problematik auf der Osttangente. Auf Nachfrage, ob und wann Abhilfe geschaffen wird, informiert Behördenleiter Günter Hartkens aktuell über das weitere Vorgehen und kann Positives vermelden: „Voraussichtlich im Juni und Juli werden erste Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn und an der Brücke durchgeführt, sodass der Verkehr anschließend wieder beidseitig auf zwei Fahrspuren fließen kann“, erklärt er.

Der genaue Starttermin und die notwendige Verkehrsführung werden noch bekannt gegeben. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist in ihrem Geschäftsbereich im Landkreis Goslar, in Teilen des Landkreises Göttingen, Wolfenbüttel und teilweise in der kreisfreien Stadt Salzgitter für Bundes- und Landesstraßen zuständig.

Brückenarbeiten in Osterode - Fahrbahn wird instand gesetzt

Es sei weiterhin geplant, im kommenden Jahr die Fahrbahnen vor und hinter der Brücke, dann auch vom Kreuzungsbereich „Scheerenberger Straße“ bis zur B243 auf ganzer Breite zu sanieren, erklärt Hartkens weiter, schränkt aber ein: „Das geschieht, soweit die Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen.“ Den Umfang der Kosten für die Baumaßnahme lässt er derzeit noch offen.

Die Geschichte der Berliner Brücke in Osterode am Harz

Die Sösebrücke entstand im Jahr 1973 und übernahm dann weitgehend den bislang über die 1960 fertiggestellte Waldstraßenbrücke/Berliner Brücke laufenden Verkehr. Der heute direkt neben der Sösebrücke platzierte Stein mit Aufschrift „Berliner Brücke“ ist etwas irreführend und bezieht sich auf die westlich der Osttangente gelagerte alte Waldstraßenbrücke, die die Bleichestelle mit der Berliner Straße verbindet.

Der nahe Butterbergtunnel wurde von 1977 bis 1979 im Verlauf der B241 gebaut und führt zweispurig durch den Butterberg im Harz in Richtung der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld. Er ist Bestandteil der am 5. Dezember 1979 eingeweihten Osttangente von Osterode und ist das Tor zum Harz.

