Bad Lauterberg. So reagieren Schülerinnen und Schüler an der KGS Bad Lauterberg auf die Unterbrechung der Politikprüfung im Abitur in Niedersachsen.

Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg (KGS) mussten am Donnerstag ihre schriftliche Abiturprüfung im Fach Politik unterbrechen. „‚Es ist etwas eingetreten, das so noch nie passiert ist‘, mit diesen Worten kamen unsere Oberstufenkoordinatorin und unsere Politiklehrer während des Politik-Abiturs in den Raum. Der gesamte Kurs dachte, dass das ein Witz war - bis wir den neuen Vorschlag gesehen haben“, beschreibt Schülerin Jill Simon, die sich auch in dem Verein Demokrateatime engagiert, die Situation.

Möglicher Leak der Abi-Aufgaben - viele Schüler wollen Stress nicht wiederholen

Die Abiturprüfung wurde in ganz Niedersachsen gestoppt, weil die Klausur-Aufgaben nach einem Einbruch in das Schulzentrum Goldene Aue und in den Verwaltungstrakt des Goslarer Christian-von-Dohm-Gymnasium in der Nacht zum Donnerstag möglicherweise hätten geleakt werden können. Den Schülerinnen und Schülern stand zur Wahl, ob sie die Prüfung noch am selben Tag mit neuen Aufgaben fortsetzen wollten, oder ob sie an einem alternativen Prüfungstermin - dem 8. Mai 2024 - nochmal antreten wollen.

„Die meisten haben sich dazu entschieden, weiterzuschreiben, weil es eine echte Stresssituation war und die meisten das nicht nochmal wollten“, berichtet Jill aus Bad Lauterberg. Nur zwei vom Leistungskurs und eine Person aus dem Grundkurs hätten sich für den neuen Termin am 8. Mai entschieden.

Auch interessant: der Abistreich des diesjährigen Abitur-Jahrgangs an der KGS Bad Lauterberg. Schülerin Maxima Fröhlich berichtet: „Unser Abistreich lief wie folgt ab: Den Abend vor unserem Abistreich hat der gesamte Jahrgang die Schule verwüstet. Am nächsten Morgen mussten die Lehrer*innen eine Parkplatzgebühr zahlen sowie Wahrheit- oder Pflichtaufgaben erfüllen, um in die Schule zu kommen. Anschließend wurde unsere große Überraschung verkündet: Wir haben unsere Direktorin Frau Schweer entführt. Unsere Lehrer*innen mussten bestimmte Spiele und Aufgaben lösen, um Hinweise zu ihrem Versteck zu bekommen. Nach der letzten bestandenen Aufgabe, einem Just Dance Battle, hat unser Politik-LK-Lehrer Herr Hampel das Rätsel gelöst und Frau Schweer endlich gerettet“ (LK ist die Abkürzung für Leistungskurs, Anmerkung der Redaktion).

Die Abituranwärter an der KGS Bad Lauterberg haben beim Abistreich nicht nur die Schule verwüstet, sondern sich etwas Besonderes einfallen lassen und Schulleiterin Inger Schweer entführt. © privat | Maxima Fröhlich

