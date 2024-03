Herzberg. Ein Verein aus Herzberg am Harz zählt zu den Preisträgern eines bundesweiten Wettbewerbs. Wie es weitergeht und wie man mitmachen kann.

Ein Projekt des Vereins Demokrateatime aus Herzberg am Harz ist vom Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ als herausragendes Demokratieprojekt ausgezeichnet worden. Der Projektname lautet „Demokrateatime – Junge Stimmen, starke Demokratie!“ Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte und von der Kultusministerkonferenz empfohlene Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ zeichnet seit 34 Jahren Projekte von jungen Menschen in ganz Deutschland aus, die sich für ein demokratisches Miteinander einsetzen.

Vereinsmitglied Lukas Baars freut sich sehr über die Auszeichnung: „Ich hätte nie gedacht, dass wir einen deutschlandweiten Wettbewerb gewinnen. Jetzt bieten sich viele Chancen, die wir nutzen möchten.“ In diesem Jahr hat eine Rekordzahl von 420 Demokratie-Projekten mit über 15.300 engagierten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Wettbewerb teilgenommen. Das prämierte Projekt aus Herzberg wurde von einer unabhängigen Jury als eines von 50 besonders beispielgebenden Projekten ausgewählt, die sich über die Teilnahme am Junify Demokratiefestival freuen dürfen. Zusätzlich hat das Projekt eine von drei Hildegard-Hamm-Brücker-Medaillen verliehen bekommen und somit auch ein Preisgeld von 300 Euro.

Verein strebt ein Jugendparlament Südharz an

Der Verein Demokrateatime ist eine lebendige Plattform für junge und politisch interessierte Menschen. Sein Hauptanliegen besteht darin, den demokratischen Austausch zu fördern und die Beteiligung von Jugendlichen an politischen Prozessen zu stärken. Durch regelmäßige Veranstaltungen wie den „Demokrateatalk“ bietet der Verein einen Raum für offene Diskussionen und Debatten über politische Themen.

Ein weiteres wichtiges Ziel des Vereins ist die Initiierung eines Jugendparlamentes vor Ort, um den jungen Menschen eine aktive Rolle in der kommunalen Politik zu ermöglichen. Dieses Jugendparlament Südharz soll als Plattform dienen, um ihre Ideen und Anliegen zu äußern und somit einen direkten Einfluss auf lokale Entscheidungen zu nehmen.

So kann man den Verein Demokrateatime in Herzberg kennenlernen

Der nächste Demokrateatalk findet am Freitag, 22. März, ab 18.30 Uhr im Büro des Vereins im Domeyerweg 1, Herzberg am Harz, statt. Alle politisch interessierten Menschen sind herzlich eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen, um gemeinsam die Zukunft der Demokratie zu gestalten und wichtige politische Themen zu diskutieren.

