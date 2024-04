Walkenried. Die DRLG Walkenried will wieder mehr Lebensretter ins Wasser bringen. Sorgen bereitet im Südharz aber auch Brandstiftung.

Kein Badespaß ohne die notwendige Badeaufsicht: Wie wichtig die Person, die im Ernstfall Leben retten kann ist, zeigt sich gerade in Herzberg, wo wegen fehlendem Aufsichtspersonal die Saison 2024 auf der Kippe steht. Im Südharz will man in Zukunft stärker daran arbeiten, dass fehlendes Personal egal wo kein Problem sein soll. Tom Täubert, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Walkenried kündigte an, dass man vor Ort vermehrt an der Rettungsschwimmer-Ausbildung arbeiten werde.

Erfolg im Südharz: Ehrenamtliche bringen sich stark ein

In dem Zusammenhang dankte der Vorsitzende der Südharzer Rettungsschwimmer allen aktiven Mitgliedern für das ehrenamtliche Engagement. Auch lobte er die Zusammenarbeit mit dem Knaus Hallenbad. „Ohne diese wäre die Schwimmausbildung der Ortsgruppe in der Form nicht möglich.“

Ein Altkleidercontainer in Wieda brannte, die Feuerwehr musste die Kleidung zum Löschen aus diesem herausholen. © FMN | Thorsten Berthold

Ein weiteres Diskussionsthema, dass regelmäßig für Ärger sorgt, sprach Tom Täubert mit den Altkleidercontainern an. Hier komme es immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen. Besonders schlimm war aber jüngst ein Fall in Wieda. Am 9. März wurde ein Container erneut Opfer von Brandstiftung, bei welchem der Container samt Inhalt zerstört wurde. „Es soll ein alternativer Standort gesucht werden. Fest steht, dass die Container an dieser Stelle nicht ersetzt werden“, betonte der Tom Täubert ausdrücklich.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung zogen die zweite Vorsitzende, Gabriele Miche, und der Leiter der Verbandskommunikation, Sven Ludwig, Bilanz zu den Jahresaktivitäten. Mit dem traditionellen Faschingsschwimmen und dem Familientag am Priorteich bei Walkenried waren die traditionellen Veranstaltungen der Ortsgruppe hervorzuheben. Auch die Weinprobe im November 2023 war so gut besucht, „dass leider aus Platzgründen nicht alle Interessierten teilnehmen konnten“. Weiterhin habe eine Mannschaft der DLRG Ortsgruppe beim Vergleichsschießen der Vereine der Schützengesellschaft Walkenried Platz drei erreicht.

Erinnerungsfoto ( von links): Tom Täubert, Joachim Reimann, Jörg Mückenheim, Joachim Schmidt, Silke Krieghoff, Annette Ehrlich, Melanie Meister, Gabriele Miche, Jaqueline Täubert und Roman Köhler. © DLRG Walkenried | Sven Ludwig

Zahlreiche Aktivitäten konnte ebenfalls die Jugendvertreterin Jaqueline Täubert präsentieren. Neben dem traditionellen Pfingstcamp gab es im Sommer jeweils eine Fahrt in den Serengetipark und ins Rastiland. Auch der traditionelle Jahresabschluss der Jugend im Regenbogenland bzw. Bowling habe wieder stattgefunden.

Blick in die Statistik der DLRG-Ortsgruppe Walkenried:

Übungsabende im Jahr 2023: 109

Mitgliederentwicklung: 36 Eintritte im Jahr 2023

Abnahme Schwimmabzeichen im Jahr 2023:

Seepferdchen: 196

Schwimmabzeichen in Bronze: 230

Schwimmabzeichen in Silber: 26

Schwimmabzeichen in Gold: 3

Rettungsschwimmabzeichen in Bronze: 2

Rettungsschwimmabzeichen in Silber: 2

Ehrungen beim DLRG im Südharz:

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Annette Ehrlich und Jörg Mückenheim für 25 Jahre, Joachim Reimann für 35 Jahre und Joachim Schmidt für 55 Jahre in der DLRG.

Für langjährige Arbeit im Vorstand der Ortsgruppe in Walkenried wurde Gabriele Miche mit dem Verdienstabzeichen in Silber geehrt.

