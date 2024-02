Walkenried. Verein aus dem Südharz unterstützt lokales Bündnis gegen Extremismus. Die Schützen selbst plagen aber auch Personalsorgen.

Kein Platz für Extremismus - weder in den eigenen Reihen, noch in der Gemeinde Walkenried: Einstimmig votierten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried dafür, der „Walkenrieder Erklärung für Vielfalt und Toleranz - gegen Extremismus“, einer Initiative von Vereinen, Unternehmen und Bürger Walkenrieds, zu folgen. Man stelle sich klar hinter die demokratische und freiheitliche Grundordnung in Deutschland, betonte die Versammlung.