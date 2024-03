Bad Lauterberg. In Lauterberg macht man sich Gedanken, wofür in 2024 Geld ausgegeben wird. Interessant sind die Kosten für Straßen und Feuerwehrhäuser.

Sanierungsstau in Bad Lauterberg im Harz - das ist nichts Neues. Aus dem Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 geht hervor, dass sich daran in naher Zukunft auch nichts ändert. Im Gegenteil: Der Sanierungsstau hat sich im vergangenen Jahr weiter erhöht, was bedeutet: Die Substanz des bestehenden Vermögens hat sich nochmals verschlechtert.

Zur Erinnerung: Der Sanierungsstau im Hochbau entstand vornehmlich aus drei Gründen:

fehlende personelle Ressourcen

lange Lieferzeiten

Wartezeiten auf externe Dienstleister

Die gute Nachricht: Im Bereich Hochbau ist die Stadtverwaltung personell inzwischen besser aufgestellt und will dementsprechend auch wieder Projekte angehen - zumindest wird Geld dafür bereitgestellt, nämlich rund 400.000 Euro. Die Kosten für die Container-Kita als Erweiterung der Kindertagesstätte Spatzennest müssen davon nicht mehr abgezogen werden.

Werden 2024 endlich die kaputten Straßen in Bad Lauterberg im Harz saniert?

Nein, die Stadt Bad Lauterberg im Harz kann sich keine umfassende Sanierung der kaputten Straßen leisten. Sie kann die nötigen Maßnahmen auch nicht über Kredite finanzieren - zumindest nicht vollständig: Nur wenn der Stadtrat zusätzlich beschließt, Erschließungs- und Ausbaubeiträge (Strabs) zu erheben, dürfen entsprechende Kredite aufgenommen werden.

Für Maßnahmen an Straßen, Brücken, Treppen und Stützwänden stehen 175.000 Euro zur Verfügung. Hinzu kommen 60.000 Euro für Material wie Kaltasphalt, um Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen in Bad Lauterberg

Im Haushaltsplanentwurf sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 787.400 Euro vorgesehen, vorwiegend für die Freiwilligen Feuerwehren:

Fertigstellung des gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Bartolfelde und Osterhagen

Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Barbis

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionen belaufen sich auf lediglich 35.900 Euro, sodass diese Projekte zu einer erforderlichen Kreditaufnahme in Höhe von 751.500 Euro führen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erhöht sich die Verschuldung im Bereich der Kredite im Jahr 2024 um 75.200 Euro.

Das kosten die Feuerwehrhäuser die Stadt Bad Lauterberg

Für das Feuerwehrgerätehaus zwischen Bartolfelde und Osterhagen erhielt die Stadt Bad Lauterberg im Harz im Jahr 2019 eine unerwartete Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 450.000 Euro. Die Stadt rechten mit Gesamtauszahlungen von rund 4 Millionen Euro für die Baukosten. Davon wurden bisher knapp 3,9 Millionen Euro bereitgestellt. Allerdings sind die Baukosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Bau erheblich angestiegen. „Zur Fertigstellung der Maßnahme müssen in 2024 noch einmal 170.200 Euro zur Verfügung gestellt werden“, kündigt die Verwaltung im Vorbericht zum Haushalt an.

Aber das gemeinsame Feuerwehrhaus ist nicht das einzige, das die Stadt fertigstellen muss. Auch der Spatenstich für den Umbau des Feuerwehrhauses in Barbis ist bereits erfolgt. Man geht von Gesamt-Auszahlungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro aus. Davon hat die Stadt schon 3,2 Millionen Euro bereitgestellt. Aber auch hier steigen nach aktueller Einschätzung die Baukosten noch einmal an. Daher werden für 2024 267.500 Euro und für 2025 noch einmal 348.000 Euro veranschlagt. Die Stadt hat dafür eine Sonderbedarfszuweisung beantragt und auch in Höhe von 950.000 Euro zugesagt bekommen. Die erforderlichen Auszahlungen zum Behalt der Sonderbedarfszuweisung wurden im vergangenen Jahr 2023 getätigt. Schon jetzt steht fest: Die Bauzeit wird sich bis zum Jahr 2025 verlängern.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz:

Auch interessant