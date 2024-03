Bad Sachsa. Der Südharz feiert die 7. Kneipennacht. Bands, Auftrittsorte und Ticketverkauf - alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Ob Rock, Irish Folk, Partyhits oder Klassiker von Kultbands: Bei der Kneipennacht in Bad Sachsa am Samstag, 13. April, wird dem Publikum all dies live geboten. „Eine Stadt, eine Party, sechs Bands“ – unter diesem Motto darf im Südharz an diesem Abend zum mittlerweile siebten Mal gefeiert werden. Wie in den Vorjahren auch wird es in den teilnehmenden Lokalitäten einen bunten Musikmix geben. Dabei gilt auch weiterhin das bewährte Prinzip „einmal zahlen, überall mitfeiern“, denn mit dem Kauf der Eintrittskarte können die Besucher alle Konzerte in Bad Sachsa besuchen.

Die Gäste haben stets ihren Spaß bei den Konzerten im Rahmen der Kneipennacht in Bad Sachsa. © HK | Thorsten Berthold

Bis in die Nacht hinein spielen die Künstler in den Lokalitäten im Südharz, wobei es den Verantwortlichen der Kneipennacht gelungen ist, einen Mix aus bekannten Bands und neuen Musikern zu verpflichten. Sogar Open-Air-Feeling kommt am Samstag auf, denn der in Bad Sachsa bestens bekannte DJ Alex B. wird wieder im Biergarten von Göbel‘s Vital Hotel auftreten.

Dann startet die Party im Südharz:

Die Konzerte der Bands an den verschiedenen Standorten starten parallel um 20 Uhr in Bad Sachsa.

Diese Bands treten in folgenden Lokalen in Bad Sachsa auf:

Bärlinchen, Marktstraße 46: Sänger, Liedermacher, ein Mann mit einer markanten Stimme - und vor allem ein gern gesehener Gast auf Bad Sachsas Bühnen - ist Louis Fitz. Früher tingelte der Ire durch die Dubliner Clubszene, heute ist er vor allem in Berlin, aber auch in ganz Deutschland unterwegs. Er wird Irish Folk mit Volks-, Liebes- und auch Trinkliedern im Südharz präsentieren.

Fleischerei Lambertz, Marktstraße 6: Sie machen ihrem Namen stets alle Ehre: „Saxenrock“. Die Coverband hat sich mit ihrer Pop- und Rockshow mit Hits aus vier Jahrzehnten bei den vorangegangenen Auftritten der Kneipennacht ihr Publikum im Sturm erspielt. Und dabei bieten die Musikerinnen und Musiker eben nicht nur Musik, sondern liefern auch eine echte Show ab.

Hotel und Restaurant Lindenhof, Hindenburgstraße 4: Erfrischend anders - das sind die Musiker von „Bingo & Bongo“, die im Traditionshaus Lindenhof bei der Kneipennacht auftreten. Ungebremste Spielfreude und Leidenschaft in Kombination mit musikalischem Knowhow zeichnen sich stets bei ihren Auftritten aus. Bad Sachsa kann sich also auf einen besonderen Auftritt freuen.

Bierstübel, Uffestraße 30: „Mailand“ ist nicht nur eine Stadt, sondern im Südharz ebenfalls bestens bekannt für seine Musik. Der studierte Sänger und Profimusiker bietet im Solo-Programm mit Gitarre, E-Piano und Keyboard eine Mischung aus Rock, Pop, Country, Oldies, NDW, Soul, Reggae, Latin und Salsa.

Ravensberg Basecamp, Schulweg 2-4: Dort, wo eigentlich geklettert wird und Burger genossen werden, gibt es bei der Kneipennacht bekannte Songs von Rock, Pop über Schlager bis Stimmungsmusik - aber all das eben einmal etwas anders. Gesang, Akustikgitarre und Cajon (Klopfbox) - mehr brauchen die beiden Musiker von „D‘Mützen“ nicht für ihre Auftritte, die stets das Publikum begeistern.

Biergarten, Schützenstraße 20: Der Lokalmatador hat wieder seine bekannte Bühne: Seit mittlerweile 30 Jahren legt DJ Alex B. bei Partys und Festen in der Region auf. Für die Open-Air-Party auf dem Gelände des Biergartens wird er auch wieder die passenden Songs finden, damit Jung und Alt gemeinsam feiern können.

Karten für die 7. Kneipennacht in Bad Sachsa gibt es hier:

Eintrittskarten für die siebte Bad Sachsaer Kneipennacht sind im Vorverkauf in den teilnehmenden Lokalen ab sofort erhältlich.

Am Abend der Veranstaltung selbst gibt es die Tickets ebenfalls vor Ort an der Abendkasse in den Lokalitäten.

