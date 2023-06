Freibad im Südharz Sommerferien in Sicht: School‘s Out Party im Freibad Zorge

Sommer, Sonne, Ferien - was kann schöner sein? Und was gehört mehr zu den Sommerferien wie der Gang ins Freibad. Passend zum bevorstehenden Beginn der großen Ferien in Niedersachsen lädt das Team vom Schwimmbad-FördervereinZorge zu einer besonderen Aktion in das Waldschwimmbad ein. Am Sonntag, dem 2. Juli, findet dort ab 12 Uhr die große „School‘s Out Party“ statt.

Neue Outdoor-Umkleiden werden offiziell eingeweiht

An diesem Tag können die Besucherinnen und Besucher natürlich nicht nur viel Spaß im Becken haben, beim Sprung vom Turm oder Rutschen, sondern es wird auch ein Rahmenprogramm geben. Beispielsweise können Interessierte ihr Geschick mit dem Balance-Board unter Beweis stellen. Attraktive Preise gibt es zudem am Glücksrad der öffentlichen Versicherung von der Agentur Melanie Saemann aus Walkenried zu gewinnen.

Dank der Unterstützung der Agentur können die Gäste erstmals am 2. Juli auch eine besondere Neuerung nutzen. In den vergangenen Wochen hat vor allem der FördervereinsvorsitzendeHans Bothe die neuen Outdoor-Umkleiden aufgebaut, die eben dank der Spende der Versicherungsagentur angeschafft werden konnten.

Vielfältiges Angebot bei Hunger oder Durst

Spiel und Spaß - ob im Wasser oder auf dem Trockenen machen natürlich auch hungrig und durstig. Aber auch daran haben die Organisatoren gedacht. Es gibt kalte Getränke, ebenso wie Kaffee, Kuchen, Waffeln oder aber Spezialitäten vom Grill am 2. Juli.

Geöffnet ist das Waldschwimmbad in Zorge noch bis Ende August täglich von 10 bis 19 Uhr, witterungsbedingte Änderungen kann es geben. Mehr Informationen - unter anderem täglich die Wassertemperatur gibt es auf dem Facebook-Account des Fördervereins.

