Seesen/St. Leon-Rot. 18-Jähriger, der eine Schülerin in St. Leon-Rot erstochen haben soll, wird bei Unfall in Seesen schwer verletzt. Am Freitag wird er dem Haftrichter in Heidelberg vorgeführt.

Zunächst klang es nach einer bloßen Unfallmeldung, dann stellte sich heraus: Der Unfallverursacher ist ein junger Mann, der sich nach einem tödlichen Beziehungsdrama, bei dem eine 18-jährige Schülerin in Baden-Württemberg starb, auf der Flucht befand. In der Erstmeldung der Polizei Goslar hieß es am Donnerstag, 25. Januar 2024: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 13.10 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Seesen ein Ford Fiesta in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt.

Dazu Polizeihauptkommissar Thorsten Ehlers, Pressesprecher der Polizei Goslar, auf Nachfrage: „Der 18-Jährige wurde schwer, der 32-Jährige leicht verletzt. Beide wurden in Kliniken eingeliefert. Wie schnell der 18-Jährige unterwegs war, lässt sich erst nach einem Gutachten sagen. Die stark beschädigten Fahrzeuge lassen auf eine hohe Geschwindigkeit schließen.“ Zum Zeitpunkt des Unfalls sei nicht sofort klar gewesen, um wen es sich bei dem Unfallfahrer handelte. Das habe sich dann erst herausgestellt. Aber aufgrund der Größe des Unfalls seien mehrere Streifenwagen zum Unfallort alarmiert worden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Braunschweiger Straße bis 17.30 Uhr gesperrt.

Nach Tod einer Schülerin: Verdächtiger in Seesen festgenommen

Die Flucht des Schülers, der für den Tod seiner Mitschülerin verantwortlich sein soll, endete also in Seesen. Hier wurde er vorläufig festgenommen. Die Fluchtroute des 18-Jährigen habe laut Polizei über die A7 geführt. Und er muss sehr schnell unterwegs gewesen sein, denn der Ort, an dem er um etwa 10.20 Uhr seine 18-jährige Mitschülerin getötet haben soll, liegt knapp 400 Kilometer entfernt in St. Leon-Rot bei Heidelberg.

Eine Spezialeinsatzkraft der Polizei ist an der Schule in St. Leon-Rot im Einsatz. Bei der Gewalttat am Löwenrot-Gymnasium ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin von einem Schüler getötet worden. © DPA Images | René Priebe

In der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hieß es am Donnerstag: „Am Morgen des 25. Januar 2024 kam es am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot zu einer Gewalttat zum Nachteil einer 18-jährigen Schülerin, die in Folge des Angriffs verstarb. Tatverdächtig ist ein ebenfalls 18 Jahre alter Schüler des genannten Gymnasiums. Er soll die Geschädigte mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Nach der Tat ergriff er in einem Fahrzeug die Flucht.“

In einem Telefonat am Freitagvormittag erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, Philipp Kiefner: „Noch können wir keine neuen Details bekannt geben. Wir warten noch auf Info von der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Geplant ist heute eine Haftvorführung des Tatverdächtigen in Heidelberg.“ Auf die Frage, ob der Tatvorwurf „Mord“ lauten könnte, sagte Kiefner: „Ob der Tatbestand der Heimtücke erfüllt wird, müssen die Obduktion des Opfers und weitere Untersuchungen zeigen. Noch ist vieles offen. Ich kann aber bestätigen, dass es sich um eine Beziehungstat handelt.“

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!