Bad Sachsa. Ab in die Müllpresse: Das Ende der Weihnachtsbäume im Südharz naht. In Osterhagen kann man diese aber auch fliegen lassen.

In Skandinavien endet die Weihnachtszeit traditionell am St.-Knut-Tag, dem 13. Januar beendet. Dann werden die Weihnachtsbäume abgeschmückt und entsorgt. In Bad Sachsa schließt man sich in diesem Jahr in gewisser Weise dieser Tradition an. Wie das Ordnungsamt der Kommune im Südharz mitteilt, besteht für Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt sowie den drei Ortsteilen Ortsteile Steina, Tettenborn und Neuhof am Samstag, dem 13. Januar, die Möglichkeit, an den bekannten und ausgewiesenen Grünabfall-Sammelstellen auch die Möglichkeit zur Anlieferung beziehungsweise Entsorgung von Weihnachtsbäumen.