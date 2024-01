Tettenborn. Feiern statt Arbeiten: In Tettenborn wollen die Einsatzkräfte mit Einwohnern und Gästen einen Abend lang feiern. Das wird geboten.

Arbeit – die hatten die Mitglieder der Feuerwehren im Südharz allein aufgrund des Hochwassers über Weihnachten mehr als genug. Auch so ist die Anzahl der Einsätze kontinuierlich gestiegen. Entspannung ist daher notwendig – und in Tettenborn wird sie am Samstag, dem 27. Januar, geboten. Ab 19.30 Uhr laden die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Tettenborn in das Dorfgemeinschaftshaus zu ihrem beliebten Feuerwehrball ein.