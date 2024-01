Walkenried. Wenn es um Wurst geht ist die Fa. Rennschuh in Walkenried eine Institution. Doch Probleme belasten sie. Aufgeben ist aber keine Option.

Morgens um kurz vor 6 Uhr bereits 2 Brötchen und ein „Viertelchen“ Mett für das Frühstück abholen, ein stets wechselnder Mittagstisch, und abends gibt es vom Partyservice nach Hause geliefert den im Südharz schon fast legendären Grillteller: All dies bietet die Fleischerei Rennschuh in Walkenried ihren Kundinnen und Kunden. 150 Jahre und in fünfter Generation gibt es den Familienbetrieb im Klosterort nunmehr bereits, doch das Traditionsgeschäft ist in Gefahr. Explodierende Energiepreise, Nachwuchsmangel, bürokratische Hürden und auch das Alter bzw. die Gesundheit, die nach einem harten Arbeitsleben im Handwerk langsam ihren Tribut fordern – all dies bereitet den Inhabern Otto und Ramona Rennschuh Sorgen. Am Ende gibt es für das Unternehmen zwei Möglichkeiten: schließen oder neue Wege gehen. Die beiden haben sich für die Veränderung entschieden – und erklären im Gespräch mit unserer Redaktion, warum sie gerade auf Verständnis bei ihrer Stammkundschaft hoffen.