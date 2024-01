Walkenried. Zum Neujahrskonzert im Kloster Walkenried lädt am 7. Januar die Gruppe „Walkenried Consort“ ein. Das wird im Südharz geboten.

Musik zum Auftakt: Die Kirchengemeinde Walkenried lädt Einwohner und Gäste ein zum traditionellen Neujahrskonzert des Walkenried Consorts am Dreikönigstag, Samstag, dem 7. Januar 2024, um 19.30 Uhr im Kloster Walkenried.

Kloster Walkenried ist die Heimat des Vokalensembles

Seit inzwischen sieben Jahren läutet das Vokalensemble das neue Jahr musikalisch im Kloster Walkenried ein. Der junge Chor besteht aus Freundinnen und Freunden aus ganz Deutschland, von denen viele inzwischen freiberufliche Sängerinnen und Sänger sind. So ist aus einem Walkenried Spaßprojekt ein Ensemble geworden, das deutschlandweit Beachtung findet und etwa schon im Münchener Herkulessaal auftreten konnte.

„Trotzdem haben die Musiker ihre Wurzeln im Walkenrieder Pfarrhaus nicht vergessen und kehren jährlich zurück, um ein besonders schönes und trotzdem vertrautes Konzert zu gestalten“, erklärt Pfarrer Heiner Reinhard.

So emotional wird das Musikprogramm in Walkenried

Im Zentrum des diesjährigen Konzertprogramms stehen Werke der Spätromantik, die ebenso mitreißend wie emotional tiefreichend sind. Besonders bekannt ist etwa das Lied von Peter Cornelius zu Epiphanias „Drei Kön‘ge wandern aus Morgenland“.

Dem Walkenrieder Publikum ebenfalls teilweise bekannt sind die „Songs of Farewell“ von C.H.H. Parry. In Deutschland noch eher eine Rarität, sind diese Lieder in England bereits ausgesprochen beliebt. Und das hat seinen Grund: Parry schrieb diese 6 Lieder am Ende seines Lebens. Und so sind sie geprägt von tiefer Emotionalität, Trauer, aber auch Dankbarkeit und bilden auf berührende Weise zahlreiche Facetten des menschlichen Lebens ab. Das Consort greift damit auch die Themen dieser schweren Zeiten auf.

Dennoch werden zum neuen Jahr natürlich auch ganz freudige Töne zu hören sein, insbesondere das triumphale Finale von Johannes Brahms „Schaffe in mir Gott ein reines Herz“.

Freier Eintritt beim Konzert im Südharz

Das Neujahrskonzert von „Walkenried Consorts“ beginnt am 7. Januar um 19.30 Uhr im Kloster Walkenried

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei

