Osterode am Harz. Das Schlimmste ist überstanden, die Pegel sind gesunken: Anwohner und Politik berichten von ihren Erlebnissen. Doch wie geht es weiter in Katzenstein?

Noch säumen Sandsäcke die Erddämme am Ufer der Söse – ansonsten sieht es fast schon wieder normal aus in den Ortsteilen Katzenstein, Lasfelde und Petershütte von Osterode am Harz. Nach dem Hochwasser beginnen hier die langsam die Aufräumarbeiten. Bis aber gänzlich alles Material und Maschinen wieder abgebaut sein wird, vergehen wohl noch ein paar Tage. Optimistisch, aber misstrauisch, beobachten Einsatzkräfte und Verwaltung die Lage in den sogenannten Seestädten. Ortsbrandmeister Thomas Riedel aus Osterode fasst es Anfang der Woche zusammen: „Die Sösetalsperre ist mit der Füllmenge etwa da, wo sie bereits vor Weihnachten war. Da weiterhin Regen angesagt ist, lassen wir entlang des Flusses erstmal besser alles so.“ Doch wie geht es nun weiter im Sösetal?