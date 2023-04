Altkreis Osterode und Oberharz: Hier brennen die Osterfeuer 2023

Sie läuten das Wiedererwachen der Natur ein – das Vertreiben des Winters und die Wiederkehr des Frühlings –, stehen für die Auferstehung von Jesus Christus, das Judasverbrennen oder sind einfach ein Anlass, sich endlich einmal wieder in geselligen Runden zu treffen: die Osterfeuer an Karsamstag und Ostersonntag.

Hier geben wir einen aktualisierten Überblick, denn noch nicht alle Orte und Vereine haben ihre Termine bekannt gegeben. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Flammen der Osterfeuer aber in diesem Jahr wieder in zahlreichen Orten lodern. Aktuell wurde das angemeldete Osterfeuer „Im Ufern“ (Naturfreundehaus) in Badenhausen gestrichen und auch in Petershütte in der Lindenstraße wird es keines geben. Ergänzt haben wir jetzt das Osterfeuer in der „Lehmkuhle“ in Badenhausen.





Am Karsamstag, 8. April 2023

Osterode am Harz Stadt und Ortsteile:

Osterfeuerplatz „Butterberg/Hundscher Weg“

Katzenstein Osterfeuerplatz „Große Wiese“

Petershütte Osterfeuerplatz “Lindenstraße“

Lasfelde Osterfeuerplatz „Am Kyffhäuser-Wellbach“ Dorste Osterfeuerplatz „Am Moosberg“

Osterfeuerplatz „Am Moosberg“ Düna Osterfeuerplatz „Hainholz“

Osterfeuerplatz „Hainholz“ Förste Osterfeuerplatz auf dem alten Bahndamm „In der Schanze“

Osterfeuerplatz auf dem alten Bahndamm „In der Schanze“ Lerbach „Oberdorf“/Mühlenwiese

„Oberdorf“/Mühlenwiese Lerbach „Unterdorf“/Hopfenberg

„Unterdorf“/Hopfenberg Nienstedt Osterfeuerplatz „Hegeanger“

Osterfeuerplatz „Hegeanger“ Marke Osterfeuerplatz „Oberes Feld“

Osterfeuerplatz „Oberes Feld“ Riefensbeek-Kamschlacken Osterfeuerplatz am „Kohlungsplatz“

Osterfeuerplatz am „Kohlungsplatz“ Schwiegershausen Osterfeuerplatz „Am Breiten Baum“

Herzberg Ortsteile:

Sieber Parkplatz Tiefenbeek/Freifläche vor dem Jugendheim, 18 bis 20 Uhr

Parkplatz Tiefenbeek/Freifläche vor dem Jugendheim, 18 bis 20 Uhr Lonau am Dorfgemeinschaftshaus

Bad Lauterberg und Ortsteile:

Parkplatz Wiesenbeker Teich ab ca 19 Uhr

Barbis oberhalb „Königshagener Ring“

oberhalb „Königshagener Ring“ Barbis Verlängerung des Habichtweges/ Bereich Westkoldung

Verlängerung des Habichtweges/ Bereich Westkoldung Osterhagen „Am Bocksufer“

Samtgemeinde Hattorf:

Osterfeuerplatz „Am Sportplatz“

Osterfeuerplatz an der Verlängerung der Bachstraße

Elbingerode Osterfeuerplatz am Alten Dorfberg

Osterfeuerplatz am Alten Dorfberg Hörden Osterfeuerplatz an der Verlängerung der „Ilmengasse“ ab 18.30 Uhr

Osterfeuerplatz an der Verlängerung der „Ilmengasse“ ab 18.30 Uhr Wulften Osterfeuerplatz an der Straße „Neue Welt“

Bad Sachsa Ortsteile:

Neuhof am Dorfgemeinschaftshaus ab ca. 18.30 Uhr

am Dorfgemeinschaftshaus ab ca. 18.30 Uhr Steina am Sportplatz mit Einbruch der Dunkelheit

am Sportplatz mit Einbruch der Dunkelheit Tettenborn am Sportplatz ab 19.30 Uhr

Gemeinde Walkenried:

Auf dem Geiersberg ab 19 Uhr

Zorge am Feuerwehrhaus ab 16 Uhr

Gemeinde Bad Grund:

Osterfeuerplatz „Am Georgstollen“ ab 18 Uhr

„Am Knollen“ Grüne Tanne ab 18 Uhr

Taubenborn ab 18 Uhr

Badenhausen „Am Brücktor“ ab 18 Uhr

„Am Brücktor“ ab 18 Uhr Badenhausen „Am Papenberg (Oberhütte) ab 18 Uhr

„Am Papenberg (Oberhütte) ab 18 Uhr Badenhausen „Lehmkuhle“

„Lehmkuhle“ Eisdorf Am Steinweg/Kleine Trifft

Am Steinweg/Kleine Trifft Eisdorf in der Uferstraße

in der Uferstraße Gittelde Am Hütteberg

Am Hütteberg Willensen „Am Pfingstacker“ ab 18 Uhr

„Am Pfingstacker“ ab 18 Uhr Windhausen „Am windischen Halse“ ab 18.30 Uhr





Oberharz:

Altenau:

Osterfeuerplatz „Auf der Rose“

Osterfeuer des Harzklub-Zweigvereins auf der Wiese „Zum Treuen Friedrich“ (Taschenlampe erforderlich)

Braunlage

Auslauf Brockenwegschanzen ab 16 Uhr

Clausthal-Zellerfeld:

Am Ottiliae-Schacht mit Programm ab 15 Uhr, Osterfeuer ab 19 Uhr

Osterfeuerplatz Bockswieser Höhe

Osterfeuerplatz Schützenplatz

Campingplatz Prahljust

Buntenbock auf dem Bolzplatz „Am Brink“

auf dem Bolzplatz „Am Brink“ Schulenberg Osterfeuer am Wiesenberg, an der Klimastation

St. Andreasberg

Am Glockenberg ab 18.30 Uhr

Hohegeiß

Auf dem Schützenplatz ab 18 Uhr

Wildemann:

Osterfeuerplatz auf dem Gallenberg mit Blick auf Wildemann-

Osterfeuer auf dem Schützenplatz (ortsnah)

Das Osterfeuer am Eckerloch in Pöhlde. Foto: Robert Koch / HK

Am Ostersonntag, 9. April 2023

Herzberg in den Ortsteilen:

Pöhlde am Eckerloch

am Eckerloch Pöhlde Unterdorf, an der Oderbrücke

Unterdorf, an der Oderbrücke Scharzfeld Auf dem Schulberg

Auf dem Schulberg Scharzfeld Auf dem Steinberg

Osterode in den Ortsteilen:

Uehrde Osterfeuerplatz „Kleebucht“

Bad Lauterberg in den Ortsteilen:

Bartolfelde „Am Glietzberg“

„Am Glietzberg“ Osterhagen „Am Querberg“

Bad Sachsa:

Am Knickberg ab 18.30 Uhr

Dieser Artikel wird aktualisiert. Sollten noch offiziell angemeldete Osterfeuer fehlen, teilen Sie uns diese bitte unter redaktion-harzkurier@funkemedien.de mit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de