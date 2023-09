Facebookgruppe und Förderverein gemeinsam für den Südharz

Die Facebook-Gruppe Lauterberger helfen sich und der Förderverein der Grundschule am Hausberg haben gemeinsam einen Stand beim Kinderfest im Kurpark von Bad Lauterberg gemacht. Auf dem Foto von links: Saskia Dittrich-Cziesla, Vivien Hauswald, Rebecca Löw, Patrick Köhlers, Manuela Lunk.

Die Facebookgruppe „Lauterberger helfen sich“ und der Förderverein der Grundschule am Hausberg haben gemeinsame Sache gemacht - und das mit Erfolg, wie die beiden Organisationen bekannt geben: Im Juli haben die beiden Organisationen beim Kinderfest im Bad Lauterberger Kurpark eine Tombola durchgeführt.

Den Hintergrund der Zusammenarbeit erklärt Manuela Lunk: „Der Förderverein wollte sich gerne beim Kinderfest einbringen, besteht aber aus zu wenig Leuten. Deswegen haben sich die Mitglieder mit uns von Lauterberger helfen sich zusammengetan.“

So beschreibt Lunk die Kooperation: Während man über die Facebookgruppe Privatleute dazu aufgefordert hat, Preise für die Tombola zu spenden, haben die Mitglieder des Fördervereins die örtlichen Geschäfte abgeklappert. Es kam so viel zusammen, dass man sogar nochmal Lose nachgekauft und einen zusätzlichen Pavillon besorgt hat, um alles unterzubringen. „Wir hatten mehr als das Doppelte vom letzten Jahr und waren wieder früh ausverkauft“, so Lunk.

Einnahmen für den guten Zweck

Die Einnahmen aus den Losen waren für einen guten Zweck bestimmt: 250 Euro für den Verein, der den Sozialen Weihnachtsmarktin Bad Lauterberg am ersten Adventswochenende (2. und 3. Dezember) organisiert, 100 Euro für die Juesseehilfeund 700 Euro sollten für den Mitmachzirkus sein.

Wer den Förderverein der Grundschule Bad Lauterberg im Harz unterstützen möchte, kann zum Beispiel Mitglied werden. Weitere Informationen kann man unter der E-Mail-Adresse Foerderverein.GaH@web.de anfragen.

