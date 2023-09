Besuchermagnet Klostermarkt: Mönche & Nonnen zu Gast im Südharz

Walkenried Der Klostermarkt in Walkenried öffnet am 23. und 24. September 2023 wieder mit vielen Angeboten und Produkten rund um das klösterliche Leben.

Der Klostermarkt in Walkenried ist stets ein Besuchermagnet.

Er ist bereits fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde Walkenried verankert – sowie ein wahrer Besuchermagnet: der WalkenriederKlostermarkt. Am Wochenende 23. und 24. September werden dafür wieder nahezu 30 Klöster und Ordensgemeinschaften aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern zu Gast im Südharz sein. Vor der beeindruckenden Kulisse der gotischen Klosteranlage Walkenried bieten Mönche und Nonnen auch in diesem Jahr eine bunte und hochwertige Produktpalette aus klösterlicher Werkstatt, Küche, Keller und Garten an.

Tausende Gäste werden beim Klostermarkt im Südharz erwartet

Seit dem Jahr 2008 findet der Klostermarkt jeweils am vierten Septemberwochenende statt und lockt dabei im Schnitt 10.000 Gäste nach Walkenried.

Der Klostermarkt ist aber nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Forum für ökumenische Begegnungen und Gedankenaustausch über Gott und die Welt, über Spiritualität und soziales Engagement.

Das wird im Rahmenprogramm in Walkenried geboten

Rund um das Kloster gehören beispielsweise Interviews mit Ordensleuten, musikalische Darbietungen und Angebote für Kinder zu dem abwechslungsreichen Begleitprogramm. Stempelfans können sich außerdem auf einen Sonderstempel der Deutschen Post zum Klostermarkt und den blauen Stempelkasten der Harzer Klöster in Walkenried freuen.

Auch das Zisterziensermuseum hat für die Gäste des Klostermarktes seine Pforten wieder weit geöffnet. Neben einer mittelalterlichen Schreibwerkstatt im Brüdersaal oder Kreistänzen zum Mitmachen im Kreuzhof lädt die Evangelische Kirchengemeinde im Kapitelsaal wieder zu einem spirituellen Programm ein. Dazu zählt am Sonntag, dem 24. September, um 9 Uhr, auch ein Ökumenischer Gottesdienst.

Der Bürgerverein „Wir Walkenrieder“ unterstützt wieder tatkräftig beim Aufbau und der Verschönerung der Klostermarkt-Buden. Foto: Zisterziensermuseum Kloster Walkenried / Museum

Klostermarkt 2023: Das kosten die Tickets, hier sind Eingänge und Parkplätze

Der Klostermarkt 2023 in Walkenried ist am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, geöffnet.

Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro (Kinder bis 15 Jahren frei). Im Eintrittspreis sind das Begleitprogramm, Kinderaktionen sowie der Besuch des Zisterziensermuseums und des Welterbe-Infozentrums inbegriffen.

beträgt 6 Euro (Kinder bis 15 Jahren frei). Im Eintrittspreis sind das Begleitprogramm, sowie der Besuch des Zisterziensermuseums und des Welterbe-Infozentrums inbegriffen. Zur Veranstaltung gibt es zwei Eingänge/Kassenhäuser. Diese befinden sich nördlich des Klosters Walkenried bei der Kirchenruine Ecke Pfarrplatz/Klosterweg sowie südlich an der Klostermauer am Besucherparkplatz .

. Für die Anreise mit dem Pkw stehen zahlreiche kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Zu den Veranstaltern gehören das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried, die Gemeinde Walkenried, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Walkenried sowie die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de