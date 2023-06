Wie nachhaltig waren die Mönche in Walkenried?

Anfang Juni wurde deutschlandweit der Unesco-Welterbetag gefeiert und die 51 Welterbestätten in Deutschland rückten Fragen der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt von Führungen und Mitmachaktionen, so auch im Zisterziensermuseum Kloster Walkenried mit der Nachhaltigkeits-Führung.

Premiere findet am 2. Juli in Walkenried statt

Nach einem erfolgreichen Auftakt wurde die Führung unter dem Titel „Wie nachhaltig waren die Walkenrieder Mönche?“ jetzt auch in das Angebot des Museums aufgenommen. Die Nachhaltigkeits-Führung wird nun immer am ersten Sonntag im Monat, also am 2. Juli, 6. August und 3. September, jeweils um 12.30 Uhr angeboten.

Kirchen und Klöster wurden einst für die Ewigkeit gebaut. So das hehre Ziel, das auch für die gotische Klosteranlage Walkenried gelten sollte. Wie die Ruine der Klosterkirche zeigt, war dieses Anliegen nur bedingt von Erfolg gekrönt. Die vollständig erhaltene Klausur hat immerhin die Jahrhunderte überdauert. Regionales Baumaterial und innovative Bautechniken waren auch im Mittelalter en vogue. Bauten die Zisterzienser deshalb auch „nachhaltig“? Lassen sich unsere Nachhaltigkeitsziele überhaupt mit den Wertvorstellungen eines Menschen des Mittelalters vergleichen?

Besucherinnen und Besucher begeben sich bei dieser Führung in der gotischen Klosteranlage auf eine spannende Spurensuche rund um aktuelle Fragen zum Thema Nachhaltigkeit.

Anmeldung einen Tag vorher ist notwendig

Die Führung dauert etwa eine Stunde und kostet zehn Euro beziehungsweise acht Euro ermäßigt inklusive Museumseintritt. Für die Führung ist eine Anmeldung spätestens einen Tag vorher per E-Mail an info@kloster-walkenried.de oder unter Tefefon 05525/9599064 erforderlich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de