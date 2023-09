Bauarbeiten Baustelle in Osterode an Seesener Straße: Das ist der Grund

In Osterode an der Seesener Straße wird ein Lichtmast ersetzt. Kurzfristig kommt es hier zu Einschränkungen.

Osterode In Osterode am Harz kommt es am Montag zu Bauarbeiten an der Kreuzung Seesener Straße und Gipsmühlenweg. Die Stadt verrät den Grund.