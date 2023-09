Osterode Donner, Blitze, Regen - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zieht eine Gewitterfront über den Südharz. Wie viel ist passiert? Wir fragen nach.

Der Sturm in der Nacht zum 13. September ließ einen Baum auf die L604 bei Steina im Südharz kippen.

Wetter im Harz Gewitter in Osterode & Südharz: Baum auf Straße, Blitzeinschlag

Plötzlich steht man senkrecht im Bett: Eine Gewitterfront hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über dem Vorharz entlagen und sorgte dabei ab 1 Uhr für grollenden Donner, zuckende Blitze und plötzlichen Regen.

Unwetter über Bad Sachsa und Walkenried: Umgestürzter Baum und Blitzeinschlag sorgen für Feuerwehreinsätze

Im Südharz wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Steina um 3.52 Uhr alarmiert. Laut Leitstelle sollte ein Baum die Fahrbahn der L604 blockieren. Der Baum konnte schnell ausfindig gemacht und somit zügig von der Fahrbahn geräumt werden. Die Landesstraße wurde von den Einsatzkräften gereinigt, um wieder ein sicheres Durchfahren gewährleisten zu können.

Im Anschluss unternahmen die Einsatzkräfte noch eine Kontrollfahrt, um Ausschau nach weiteren möglichen Sturmschäden zu halten. Man konnte aber keine Probleme feststellen, „weshalb wir anschließend wieder ins Feuerwehrgerätehaus einrückten und den Einsatz beendeten“, erklärte ein Sprecher der Wehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Steina konnte den umgestürzten Baum schnell entfernen. Foto: Feuerwehr Steina / FMN

Im weiteren Stadtgebiet von Bad Sachsa habe es ansonsten keine Einsätze aufgrund des Unwetters gegeben, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Bereits um 1 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Walkenried ausrücken. Bei der Firma Saint Gobain Formula war ein Blitz in den Blitzableiter eingeschlagen und hatte diesen dabei beschädigt. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin auch das gesamte Firmengelände, konnten aber keine weiteren Schäden feststellen. „Wir mussten nicht weiter tätig werden“, erklärt Ortsbrandmeister Sebastian Herzberg.

Sturm in Osterode, Bad Grund, Herzberg, Hattorf und Bad Lauterberg: keine Einsätze für die Polizei

Aus polizeilicher Sicht ist die Nacht ruhig verlaufen. Für das Polizeikommissariat Bad Lauterberg gab es „keinen einzigen Einsatz“, wie eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung sagte.

Auch der Bereich Osterode ist laut Polizei glimpflich davongekommen. Weder im Nachtdienst habe es Einsätze gegeben, noch Folgeeinsätze am Morgen, erklärte ein Sprecher. Schadensmeldungen lägen keine vor. Lediglich Äste und Blätter wurden auf die Straßen geweht.

Kommen noch mehr Gewitter? Die Wetterprognose für Osterode am Harz und den Südharz

Nach dem Gewitter in der Nacht vom 12. auf den 13. September beruhigt sich das Wetter in Südniedersachsen wieder. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lagen mit Stand 8.34 Uhr am Mittwoch keine amtlichen Unwetterwarnungen für den Landkreis Göttingen vor.

Vor Dauerregen am Mittwoch im Bereich Herzberg am Harz warnt die Webseite wetter.de. Ab Donnerstag soll es wieder sonnig werden. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad, am Wochenende wärmer.

