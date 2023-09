Die 60.000 Euro sind geknackt: Uwe Groth überreicht Spenden

Nach seinem Golfmarathon freut sich Uwe Groth über inzwischen mehr als 60.000 Euro an Spendengeldern. Allein in diesem Jahr sind mehr als 8.000 Euro hinzugekommen.

Einmal im Jahr macht sich Uwe Groth auf zu seinem Golfmarathon. Auch in diesem Sommer stand der Bad Lauterberger auf der Anlage des GC Rothenberger Haus wieder von früh bis spät auf dem Platz, um mit der Aktion Spendengelder für den guten Zweck zu sammeln. Jetzt konnte Groth bei einer kleinen Feierstunde im Clubhaus 8.000 Euro an Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen übergeben.

Der 69-Jährige hat mit seinem insgesamt 16. Golfmarathon inzwischen eine Schallmauer geknackt und mehr als 60.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. „Das ist eine Wahnsinnssumme“, staunte auch Groth selbst über den Betrag. In diesem Jahr trugen auch mehrere größere Einzelspenden zu dem tollen Ergebnis bei. So steuerte zum Beispiel der Albatros Club Brochthausen 400 Euro bei. Auch Doris Bremer unterstützte mit 400 Euro die Aktion.

Zuspruch aus allen Richtungen

„Es ist auch schön zu sehen, dass wir Zuspruch von allen unseren Clubmitgliedern und aus allen Richtungen bekommen, egal, ob aus Duderstadt, Worbis oder Bad Lauterberg“, berichtete Groth, der sich zudem für die große Unterstützung durch den Golfclub, zum Beispiel bei der Versorgung während und nach des Marathons, bedankte.

Das Kinder- und Jugendhospiz im Göttinger Stadtteil Grone befindet sich derzeit noch im Aufbau, die Göttinger DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta arbeitet mit der Unterstützung eines Fördervereins daran. Errichtet wird ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie ihre Familien. Sowohl für den Aufbau der Einrichtung als auch später für den Regelbetrieb ist das Hospiz auf Spenden angewiesen, da die Finanzierung nicht komplett über die Kranken- und Pflegekassen erfolgt und es keine regulären Fördermöglichkeiten für Kinder- und Jugendhospize gibt.

Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.sternenlichter-goettingen.de.

