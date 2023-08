Feuer bei Pöhlde: Schon wieder brennen Strohballen

In der Feldmark bei Pöhlde sind erneut Strohballen in Brand geraten, diesmal auf einer Wiese nahe der Hühnerfarm in der Straße In den Birken. Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöhlde von der kommunalen Leitstelle alarmiert und musste ausrücken.

„Mehrere Strohballen hatten Feuer gefangen. Dank eines Landwirtes, der die Strohballen bereits auseinander gezogen hatte, sowie dem einsetzenden Regen, konnte größerer Schaden verhindert werden“, heißt es im Bericht der Wehr. Betroffen waren etwa 10 Rundballen. Die Feuerwehr löschte das Stroh ab und kontrollierten mit der Wärmebildkamera, ob es noch Glutnester gab. Nach etwa 40 Minuten konnten die Kameraden die Einsatzstelle wieder verlassen.

Auch die Polizei war frühzeitig mit einer Einsatzstreife am Brandort, später wurden weitere Spuren gesichert. Zur Brandursache wurden zunächst keine genauen Angaben gemacht, die Ermittlungen dauern noch an. In der Pöhlder Feldmark ist es bereits der vierte Brand von Strohballen in diesem Jahr, auch im vergangenen Jahr war es hier sowie in der näheren Umgebung zu mehreren ähnlichen Bränden gekommen.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer wahrscheinlich gegen halb Sieben entstanden, ehe es glücklicherweise frühzeitig entdeckt wurde. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522-5080 zu melden.

