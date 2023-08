Pöhlde In der Nacht zu Mittwoch geraten auf einem Feld etwa 100 Strohballen in Brand - die Ursache ist unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bereits im Mai 2022 waren in der Pöhlder Gemarkung schon einmal rund 120 Heuballen in Brand (Archivfofo).

Feuerwehreinsatz Feuer in der Nacht: Bei Pöhlde brennen etwa 100 Strohballen

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22. auf den 23. August, in der Feldflur bei Pöhlde bei einem Brand etwa 100 gepresste Strohballen zerstört worden. Darüber informiert die Polizei am Mittwochmorgen. Der Alarm ging etwa gegen 1.30 Uhr bei der Polizei ein.

Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten der alarmierten Ortsfeuerwehr aus Pöhlde mehrere Stunden an. Der entstandene Gesamtschaden wird im fünfstelligen Bereich vermutet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 zu melden.

