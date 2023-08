Bad Lauterberg Golfen für den guten Zweck: Der Bad Lauterberger Uwe Groth spielt am Montag von früh bis spät auf dem Platz des GC Rothenberger Haus.

Im Jahr 2022 hat Marathon-Golfer Uwe Groth (2.v.l.) mehr als 6.000 Euro an Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen gesammelt.

Golfmarathon Am Montag ist Uwe Groth wieder im Marathon-Einsatz

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Nachdem Uwe Groth seinen Golfmarathon Anfang August witterungsbedingt noch verschoben hatte, steht der Spendenaktion für den guten Zweck nun nichts im Weg. Am Montag wird der Bad Lauterberger wieder von früh bis spät auf dem Platz des GC Rittergut Rothenberger Haus unterwegs sein. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird abgeschlagen und geputtet.

Jeden Meter legt der 69-Jährige dabei zu Fuß zurück, so können am Ende des Tages bis zu 50 und mehr Kilometer zusammen kommen. „Beim ersten Termin wären wir im Regen wortwörtlich versunken. Jetzt ist die Prognose viel besser, auch wenn es wohl recht warm werden soll“, erzählt er. In diesem Jahr startet er die Aktion bereits zum 16. Mal, mehr als 52.000 Euro konnte er bislang für den guten Zweck erspielen. „Dieses Mal sind im Vorfeld schon fast 2.000 Euro zusammengekommen“, freut sich Groth.

Wie im vergangenen Jahr sind die Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen vorgesehen. Im Stadtteil Grone entsteht derzeit ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie ihre Familien. Die bekannten Spendenschweinchen stehen zum einen im Holiday Land Reisebüro in Bad Lauterberg sowie im Clubhaus. Wer möchte, kann sich aber auch direkt unter Telefon 05524/92060 an den Bad Lauterberger wenden.

