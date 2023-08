Tolle Stimmung beim Flutlichtturnier des TV Sösetal-Förste

Förste Insgesamt 24 Doppelpaarungen gehen bei der 16. Auflage des beliebten Tennisturniers in Förste an den Start und kämpfen um die Titel.

Vor kurzem richtete der Tennisverein Sösetal-Förste zum 16. Mal das offene Doppel-Flutlichtturnier aus. Insgesamt 24 Paarungen aus den unterschiedlichsten Vereinen der Region nahmen in vier Altersklassen an dem Turnier teil.

Bei den Damen waren insgesamt vier Doppel im Einsatz. Jedes Duo trat hier gegeneinander an und hatte so die Möglichkeit, um den begehrten Titel zu kämpfen. Gina-Marie Luther/Lina Schwedhelm vom TC Gieboldehausen konnten sich im vereinsinternen Duell gegen Johanna Gerhardy/Lea Scholte durchsetzen und so den dritten Platz einfahren.

Lokalmatadorinnen holen sich den Titel

Geschlagen geben mussten sie sich den Förster Lokalmatadorinnen Jale Kniepen/Janine Schlenczek sowie Theda Eichhorn/Karlotta Hüttmann, die ebenfalls für den TC Gieboldehausen antraten. Diese beiden Doppel trafen im entscheidenden Match aufeinander und zeigten tolles Tennis. Kniepen/Schlenczek konnten in den entscheidenden Momenten mit ihrem druckvollen Tennis überzeugen und so verdient den Titel einfahren, Eichhorn/Hüttmann wurden starke Zweite.

Spannend ging es auch bei den Damen 40 zu, bei denen insgesamt acht Paarungen gemeldet hatten. In zwei Vierergruppen wurde hier zunächst um die Platzierungen gekämpft. In Gruppe 1 waren es Susanne Golenia/Rita Jünemann vom TC Gieboldehausen, die sich souverän den Gruppensieg sichern konnten. Den zweiten Rang fuhren Sonja Balbinot/Heike Biermann vom TC Bad Grund ein.

In Gruppe 2 war es das Duo vom Uslarer TC, Ines Wemmel/Sabine Houseman, das in allen drei Vorrundenpartien als Sieger vom Platz ging. Den zweiten Platz sicherten sich hier Annette Hellriegel/Iris Distl vom SC Weende Göttingen. Im anschließenden Endspiel trafen die beiden Gruppenersten aufeinander. Golenia/Jünemann zeigten hier von Beginn an eine konzentrierte Vorstellung und sicherten sich mit einem verdienten 6:3 ungeschlagen den Titel.

Herrentitel geht nach Gieboldehausen

Im Herrendoppel waren wie bei den Damen vier Teams im Einsatz. Thomas Müller/Pascal Peter sicherten sich dank des besseren Spielverhältnisses den dritten Platz vor Daniel Gross/Jannik Töpperwien. Im letzten Gruppenspiel trafen die beiden bis dahin ungeschlagenen Doppel Jan Golenia/Moritz Lange vom TC Gieboldehausen und Dorian Niesel/Yannik Rauch vom TV Sösetal-Förste aufeinander. Golenia/Lange überzeugten im Endspiel mit wenigen Fehlern und druckvollem Offensivspiel, setzten sich so verdient mit 6:3 durch und konnten den begehrten Titel einfahren.

Bei den Herren 40 waren acht Doppel am Start und kämpften um den ersten Platz. Jürgen Rettstadt/Kai Picht vom TC GW Herzberg waren in der ersten Gruppe nicht zu schlagen und wurden daher verdiente Gruppensieger. Sie verwiesen das Duo Karsten Krüger/Kevin Pägert vom TC Seesen trotz deren starker Leistungen auf den zweiten Rang.

Förster Duo holt den Pokal

In der zweiten Gruppe waren es die Lokalmatadoren Christian Fiebrich/Sascha Peter, die sich dank ihrer Doppelstärke den ersten Platz vor Manfred Ruschinczik/Stefan Wogatzki vom TC Pöhlde sicherten. Im Endspiel trafen dann Fiebrich/Peter auf Rettstadt/Picht. In einer sehr ansehnlichen Partie konnte sich das Förster Duo mit 6:3 durchsetzen und bei der Siegerehrung den Pokal für den ersten Platz in Empfang nehmen.

Neben den vielen spannenden Matches im Schein des Flutlichts war vor allem die Stimmung neben dem Platz einmal mehr besonders gut. Trotz niedrigen Außentemperaturen genossen die Spielerinnen und Spieler sowie alle Zuschauer das gesellige Miteinander, sodass das Flutlichtturnier erneut ein voller Erfolg war.

