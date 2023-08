Pöhlde Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag erneut eine brennende Scheune am Pöhlder Kreisel löschen: Das Gebäude hatte erst Anfang Juli gebrannt.

Blaulicht Pöhlde: Wieder Feuer am Schafstall - Polizei sucht zwei Zeugen

Zu einem Scheunenbrand am Pöhlder Kreisel ist die Feuerwehr Pöhlde in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgerückt. Wie die Feuerwehr über Facebook mitteilt, war sie über die Kommunale Regionalleitstelle (KRL) gemeinsam mit den Feuerwehren Herzberg, Lonau, Scharzfeld und Sieber alarmiert worden.

Das Feuer, das wie bereits Anfang Juli in einem alten Schafstall ausgebrochen war, konnte laut dem Facebook-Post mit einem Pöhlder und einem Herzberger Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die anschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab keine weiteren Glutnester. Alle Feuerwehren konnten die Einsatzstelle nach etwa 90 Minuten verlassen.

Im Löscheinsatz waren die Feuerwehren aus Herzberg, Scharzfeld, Pöhlde, Lonau und Sieber. Foto: Freiwillige Feuerwehr Pöhlde / FMN

Alter Schafstall am Pöhlder Kreisel: Zweites Feuer innerhalb weniger Wochen

Das Feuer ist bereits das zweite, das innerhalb weniger Wochen am sogenannten Pöhlder Kreisel an der Kreisstraße 409 die Feuerwehren auf den Plan ruft. Schon Anfang Juli war es zu einem Feuer in dem alten Schafstall gekommen.

Vor Ort war bei dem Brand im Juli auch die Kriminalpolizei gewesen. Wie die Polizei später mitteilte, ging man im damaligen Fall von vorsätzlicher Brandstiftung als Ursache aus.

Polizei sucht zwei wichtige Zeugen von Brand einer Scheune in Pöhlde

Wie die Polizei am Montag meldete, ist ersten Schätzungen zufolge an der Scheune ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an.

Zeugen, die den Brand über Notruf meldeten, berichteten von einem Pärchen, das das Geschehen ebenfalls beobachtet haben soll. Diese wichtigen Zeugen waren jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Hierbei soll es sich um einen Mann und eine Frau, etwa 35-40 Jahre alt, gehandelt haben. Diese und weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 in Verbindung zu setzen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de