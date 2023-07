Pöhlde An der K409 bei Pöhlde im Vorharz hat am Samstagabend ein alter Schafstall gebrannt. Der Bericht der Feuerwehr.

Blaulicht Herzberg Brand am Pöhlder Kreisel: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Mehrere Feuerwehren waren am Samstagabend bei einem Brand am sogenannten Pöhlder Kreisel an der Kreisstraße 409 im Einsatz. Hier hatte ein alter Schafstall Feuer gefangen. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr aus Pöhlde auf ihrer Facebook-Seite.

„Zum Glück handelte es sich um einen Entstehungsbrand, den wir unter Atemschutz mit 2 C-Rohren schnell unter Kontrolle bekamen“, schreiben die Brandbekämpfer. „Ca. 40 Minuten nach Alarmierung konnte ‚Feuer aus‘ gemeldet werden.“ Diese war um 21.49 Uhr erfolgt.

Polizei ermittelt nach Feuer in altem Schafstall bei Pöhlde

Vor Ort war laut Bericht auch die Kriminalpolizei. Die Feuerwehrleute leuchteten die Brandstelle für die Beamten aus.

Im Einsatz waren neben den Pöhlder Kameraden die Freiwillige Feuerwehr aus Herzberg am Harz, die Freiwillige Feuerwehr Scharzfeld sowie die Ortsfeuerwehren aus Sieber und Lonau. „Vielen Dank an die Feuerwehren im Stadtgebiet für die schnelle und gute Unterstützung“, so die Pöhlder abschließend.

mh/ffw

