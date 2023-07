Herzbergerin Janette Balko gewinnt Bronze bei Landesmeisterschaft

Hannover Die Herzberger Schützen erzielen bei der Landesmeisterschaft gute Ergebnisse in den Wettbewerben LP-Auflage und KK-Liegendkampf.

Die Herzbergerin Janette Balko (r.) bei der Siegerehrung in Hannover.

Ihre bereits zweite Medaille bei der diesjährigen Landesmeisterschaft in Hannover konnte sich die Herzberger Sportschützin Janette Balko sichern. Nach der Bronzemedaille mit der Mannschaft in der Disziplin KK-Auflage vor ein paar Wochen landete sie nun erneut auf dem Podest. Im Wettbewerb Luftpistole-Auflage 10 m erreichte sie mit insgesamt 301,4 Ringen den dritten Platz und holte somit Bronze.

Die Schützin der Herzberger SG musste hierbei gegen 15 Schützen aus unterschiedlichen Kreisverbänden des Niedersächsischen Sportschützenverbands antreten, die alle wie sie bei der jeweiligen Kreismeisterschaft das notwendige Limit zur Qualifikation erreicht hatten. In ihrer ersten Serie kam Balko zunächst auf 98,4 Ringe, konnte sich aber in der zweiten und dritten Serie deutlich verbessern und 100,6 Ringe sowie zum Abschluss 102,4 Ringen erreichen.





In der anspruchsvollen Disziplin Kleinkaliber-Liegendkampf 50 m mit 60 Wertungsschüssen konnten die Herzberger gute Ergebnisse verbuchen. Eike Jan Picht erreichte in der Klasse Herren I den 20. Platz mit 591,2 Ringen (Serien von 99,0, 99,4, 98,5, 101,2, 93,1 und 100,0 Ringen). Heiko Wolter belegte in der Klasse Herren III den 32. Platz mit 568,8 Ringen (94,2, 96,5, 96,7, 91,9, 94,9 und 94,6).

