Hück bietet VW-Mitarbeitern Jobs bei Porsche an

Als Gastredner bot Porsche-Betriebsratschef auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg allen VW-Mitarbeitern bis zu 500 unbefristete Jobs bei Porsche in Zuffenhausen an. Dort werde die Produktion ausgeweitet. „Wir brauchen Leute“, sagte Hück. Der Sportwagenbauer werde sogar Wohnungen stellen. Das...