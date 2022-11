Porsche setzt dem Traum vom Sportwagen in Miami kein Denkmal, sondern eine Skulptur. Davon kann man halten, was man will. Aber der übergroße Kindskopf mit dem Rennfahrer-Helm und dem 911 Carrera lädt immerhin zum Nachdenken ein. Der XXL-Golf von Wolfsburg steht hingegen nackt für sich.