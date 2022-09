Es ist passiert: Der T-Roc von VW stößt den Golf vom Thron

Deutschlands über Jahrzehnte beliebtester Auto verliert nun schon das Absatzduell gegen einen noch relativ jungen Herausforderer aus dem eigenen Haus. Im August gaben die Kundinnen und Kunden in Deutschland erstmals dem T-Roc den Vorzug vor dem Golf, wie aus der aktuellen Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Das ist kein gutes Signal für die Jobs in Deutschland, denn der T-Roc wird in Portugal gebaut. Während die einstige automobile Königsklasse der Kompakten im August insgesamt 11,5 Prozent an Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat verlor, legte das SUV-Segment, in dem der T-Roc startet, um fast exakt diesen Prozentsatz zu (plus 11,4 Prozent).

Die Fakten sprechen gegen den Golf 9

So ziemlich alle Indikatoren sprechen gegen den Golf. Und das lässt die Zweifel wachsen, dass es tatsächlich auch eine neunte Golf-Generation geben wird. Nur noch 6066 Kunden wollten im August einen Golf als Neuwagen. Das Minus zum August 2021 beträgt knapp 20 Prozent. Vom T-Roc gingen im vergangenen Monat 6490 Einheiten an Kunden in Deutschland. Das ist ein Plus von 55,7 Prozent. Auch der in der Geländewagenklasse gelistete Tiguan war im August nicht mehr so weit entfernt vom Golf. Das teurere Modell wurde 4408-mal an Kunden übergeben. Das ist erfreulich, denn der Tiguan wird in Wolfsburg gebaut.

