VW-Planungsrunde: Patta warnt vor dem „Kleingedruckten“

Die Planungsrunde 70 hat es in sich – vor allem aus Sicht des Stammwerkes und der Konzernhauptstadt Wolfsburg. Am Donnerstag entscheidet sich, welche Investitionen es am Mittellandkanal geben wird. Denn neben dem Bau des Campus Sandkamp und der neuen Fabrik für das Projekt Trinity muss Betriebsratschefin Daniela Cavallo ein weiteres Trumpfass aus dem Ärmel ziehen, um auch der internen Konkurrenz zumindest ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Patta: Wir werden den ID.3 nicht umsonst bekommen

Gespannt erwarten die Beschäftigten die Entscheidung über das Elektromodell, das schon vor Trinity in Wolfsburg gebaut werden soll. Wie mehrfach berichtet, könnte es sich um Montageaufträge für Kontingente des ID.3 aus Zwickau handeln. Der Betriebsrat hält seine Karten noch bedeckt, was vor einer wichtigen Verhandlungsrunde verständlich erscheint. Dafür hat sich der größte Kritiker der Metaller-Fraktion zu Wort gemeldet. Frank Patta, der mit „Die andere Liste“ bei den Betriebsratswahlen im März gegen Cavallo antritt, hat gegenüber unserer Zeitung konkrete Anmerkungen zu möglichen Szenarien skizziert. Er gibt zu bedenken: „Im Übrigen werden wir den ID3 auch nicht umsonst bekommen. Die Belegschaft wird natürlich die entsprechenden Investitionskosten wieder einarbeiten bzw. kompensieren müssen. Das heißt, es werden wieder Pakte oder Sparpakete auf dem Rücken der Beschäftigten vereinbart werden müssen, und all dies für eine nicht wirklich nachhaltig abgesicherte Beschäftigung. Für mich sieht das eher nach Symbolpolitik aus, anders ausgedrückt: Die Betriebsratsspitze kann jetzt als Ergebnis einer Aufsichtsratssitzung zwar etwas verkünden. Bei allem Beifall dafür sollte man aber unbedingt das Kleingedruckte lesen. Denn wie wir alle wissen, haben wir auch bei den letzten beiden Sparpaketen nicht die Stückzahlen bekommen die vereinbart waren, und das war schon vor Corona und den Halbleitern so.“

Personalchef Kilian denkt laut über neue Schichtmodelle nach

Wasser auf seine Mühlen gab es im Vorfeld. Einen Tag vor der Planungsrunde und der Aufsichtsratssitzung wurde deutlich, dass der Chipmangel VW auch im nächsten Jahr weiter belasten wird. Wenn, dann ist ab Mitte 2022 allenfalls mit einer leichten Verbesserung zu rechnen. Das Unternehmen spricht von Stabilisierung. Das heißt auch: Die Betriebsratswahlen im März stehen nicht nur unter den besonderen Vorzeichen der Coronarestriktionen. Auch Teilemangel, massive Produktionsausfälle und Kurzarbeit werden die Situation prägen. Um die Auslastung des Stammwerkes steht es schlecht. Während der Personalsockel annähernd gleich geblieben ist, sinkt das Produktionsvolumen in diesem Jahr in Wolfsburg unter 400.000 Einheiten. Das ist historisch schlecht und so nicht länger akzeptabel. Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian wurde im Hinblick auf die Folgen des Chipmangels ungewöhnlich deutlich: „An unseren deutschen Standorten, insbesondere in Wolfsburg, gehen wir im Jahr 2022 nur von einer leichten Erhöhung der Produktionszahlen gegenüber dem laufenden - von Schließtagen und Kurzarbeit geprägten – Jahr aus. Gerade für das erste Quartal, in dem die Halbleiter-Versorgungslage weiterhin sehr volatil sein wird, sehen wir etwa in Wolfsburg die Notwendigkeit, über die bislang geplanten und bewährten Vorgehensweisen hinaus kurzfristig mit der Arbeitnehmervertretung weitere Maßnahmen zu diskutieren. Fest steht: Auch die bisherigen Fahrweisen der jüngeren Vergangenheit lassen sich aktuell nicht mehr darstellen. Daher gehört jetzt aus Unternehmenssicht auch eine Veränderung der Schichtmodelle auf die Agenda für unsere Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung.“

„Wir bauen dann, was Zwickau nicht schafft“

Frank Patta, der als hoher Betriebsratsfunktionär schon manche Planungsrunde mitgemacht hat, ist ebenfalls nicht davon überzeugt, dass alle Wolfsburger Probleme durch die Ergebnisse der Planungsrunde zeitnah gelöst werden können. Selbst wenn der ID.3 käme, wäre das seiner Meinung nach nicht der Weisheit letzter Schluss. „Das größte Werk von Volkswagen braucht Volumen und dabei ist es egal, ob Verbrenner oder Elektrisch. Das Volumen zählt. Der ID3 soll, so heißt es jedenfalls, demgegenüber nur eine Überlaufproduktion für Zwickau werden, d.h. was Zwickau nicht schafft, das bauen wir für Zwickau. Das ist nicht wirklich nachhaltig und sichert weder Volumen, noch Beschäftigung. Zudem möchte ich anmerken, dass der ID3 zwar ein tolles Auto ist, aber auch unser erstes MEB-Modell. Damit ist er auch schon 2 Jahre alt - steht also schon mitten im Lebenszyklus und es sind auch viele weitere Modelle auf den Markt gekommen, sowohl aus unserem Haus, als auch von Wettbewerbern. Es ist also eine viel größere Wettbewerbssituation entstanden, als dies noch bei der Markteinführung der Fall war“, gibt er zu bedenken.

Der ID.6 wäre besser für Wolfsburg

Patta hat weitere Vorbehalte: „Außerdem höre ich, dass es wohl auch nur um Endmontageumfänge gehen soll, also nicht Karosseriebau und Lackiererei. Das wiederum würde dann aber auch nur einen sehr geringen und temporären Beschäftigungseffekt bedeuten. Ich wiederhole mich auch hier gerne: Wir könnten neue Produkte wie den ID5, der z.Zt. nur in Zwickau gefertigt werden soll oder den ID6, der z.Zt. nur in China gebaut wird, gut in Wolfsburg gebrauchen. Für den ID6 könnten wir ein Europavolumen bauen und dieses eben nicht, wie kolportiert, aus China importieren lassen. Das würde auch nachhaltig mehr Stückzahlen und damit verbunden Beschäftigung bedeuten. Zudem hätten wir dadurch einen echten Einstieg des Werkes Wolfsburg in die Elektromobilität vor 2026. Darüber hinaus brauchen wir aber schon heute Produkte und darum ist absolut sinnvoll, zudem eine Mehrmarkenstrategie auf Verbrennerbasis zu fahren. Ich sagte ja schon, wir sind im Tiguansegment absolut wettbewerbsfähig und darum könnten wir auch auf dieser Plattform andere Marken bauen. Das machen wir mit dem Seat Tarraco bereits erfolgreich und wir könnten ohne große Probleme und ohne größeres Invest auch den Skoda Kodiaq bauen.“

