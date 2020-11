Boni für Metaller – zahlt VW am Ende doch für alle?

Ein Prozent ihrer Brutto-Monatsgehälter überweisen Volkswagen-Mitarbeiter und andere Mitglieder der IG Metall monatlich an ihre Gewerkschaft. Dafür erwarten die Mitglieder der IG Metall gute Tarifergebnisse, Rechtsschutz und natürlich auch eine politische Heimat. Jetzt ist in der Metaller-Gemeinschaft einmal mehr die Diskussion entbrannt, ob Nicht-Mitglieder weiterhin von den Verhandlungsergebnissen profitieren sollen. Das Thema wird nicht nur unter den Mitarbeitern emotional debattiert. Auch zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften gibt es tiefe Gräben hinsichtlich dieser Frage. Juristisch ist die Lage gleichfalls komplex und umstritten.

Furcht vor einer Spaltung der Belegschaften

Vorrangig fürchten Unternehmen um den Betriebsfrieden, wenn es innerhalb einer Firma zu faktischen Ungleichbehandlungen kommen sollte. Ihr Argument: Die Nichtmitglieder würden die Extraleistungen der Gewerkschaftsmitglieder ja mit erarbeiten. Es komme zu einer Spaltung der Belegschaft. Zudem würde die im Grundgesetzt garantierte negative Koalitionsfreiheit verletzt, die einen Verzicht auf gewerkschaftliche Vertretung ausdrücklich gewährleistet. Faktisch wollen die Arbeitgeber natürlich auch nicht dazu beitragen, dass der Organisationsgrad in den Betrieben steigt.

Mitgliederwerbung – neuerdings auch mit Prämien

Die Gewerkschaften sind nicht überall so erfolgreich bei der Mitgliedergewinnung wie in Wolfsburg oder etwa Stuttgart, den beiden Hochburgen des deutschen Automobilbaus. Erschwerend kommt hinzu, dass der Anteil der Zeitarbeitnehmer/innen in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Bei Volkswagen kam dieser Prozess erst mit dem Abschluss des Zukunftspaktes Ende 2016 zum Erliegen. Auch Arbeitsverhältnisse auf Basis von Werkverträgen treiben diese Beschäftigten nicht unbedingt in die Gewerkschaften. Den Metallern bleibt da kaum etwas anderes übrig als sich auch als Dienstleister zu definieren. Wer von guten Tarifergebnissen profitieren will, der soll gefälligst auch Mitglied werden. Ihrerseits loben sie neuerdings Prämien aus, wenn Zeitarbeitnehmer/innen Mitglieder werden (die Regelung gilt nicht für die Autovision von VW).

Gute tarifliche Leistungen müssen erstritten werden

Worum es aus Sicht der Gewerkschaften grundsätzlich geht, wird auf der Homepage der DGB Rechtsschutz GmbH so beschrieben: „Viele Leistungen, die Arbeitnehmer beanspruchen können, haben ihre Grundlage in Tarifverträgen. Sie stehen nach dem Gesetz nur Gewerkschaftsmitgliedern zu. Dennoch ist es im Arbeitsleben üblich geworden, dass alle Arbeitnehmer – auch die, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind – in den Genuss tariflicher Leistungen kommen. Das beruht darauf, dass viele Tarifverträge allgemeinverbindlich sind, also unabhängig von der Mitgliedschaft gelten, oder Arbeitsverträge auf bestimmte Tarifverträge verweisen. Durch diese Praxis gerät es zunehmend aus dem Blick, dass gute tarifliche Leistungen auch erstritten werden müssen und es dazu Mitglieder bedarf, die bereit sind, sich zu engagieren, Gewerkschaftsbeiträge zu zahlen und Rechte wenn nötig in Arbeitskämpfen durchzusetzen. Deshalb können Gewerkschaften interessiert sein, in Tarifverträgen Regelungen aufzunehmen, in denen zusätzliche Leistungen nur an Gewerkschaftsmitglieder gewährt werden.“

Unklare rechtliche Situation

Das Problem ist, dass eine grundsätzliche juristische Einschätzung dieser Frage durch den Großen Senat des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) aus dem Jahr 1967 stammt. Seit 2007 gab es dann noch einige Einzelentscheidungen des BAG und eine des Landesarbeitsgerichtes München.

Meistens darf der Arbeitgeber trotzdem zahlen

Unterschieden wird zwischen einfachen und qualifizierten Differenzierungsklauseln. Einfache Differenzierungsklauseln enthalten Bestimmungen in Tarifverträgen, wonach bestimmte Vergünstigungen nur Gewerkschaftsmitgliedern und nicht Nicht-Organisierten oder Anders-Organisierten zugutekommen sollen. Sie lassen es aber zu, dass der Arbeitgeber durch Zusatzvereinbarungen die tariflichen Vergünstigungen allen seinen Mitarbeitern gewährt.

Abstandsklauseln gehen ins Geld

Sogenannte qualifizierte Differenzierungsklauseln lassen es im Gegensatz dazu nicht zu, dass der Arbeitgeber durch Zusatzvereinbarungen die tariflichen Vergünstigungen allen seinen Mitarbeitern gewährt. Sie enthalten deshalb den Zusatz, dass dem Arbeitgeber entweder untersagt wird, die tarifliche Leistung auch an Nicht-Gewerkschaftsmitglieder zu zahlen (Ausschlussklausel), oder sie verpflichten den Arbeitgeber, der allen Beschäftigten die höhere tarifliche Leistung gewährt, den Gewerkschaftsmitgliedern die im Tarifvertrag vorgesehene Differenz zusätzlich zu zahlen. Die Klausel dient dann dazu, dass der Leistungsabstand zwischen nicht organisierten und organisierten Beschäftigten immer gleich bleibt. Sie heißt deshalb auch Abstandsklausel.

Bei VW geht es auch um zusätzliche freie Tage

Die einfache Differenzierungsklausel wird deshalb von der Rechtsprechung des BAG regelmäßig gebilligt. Qualifizierte Tarifklauseln greifen dagegen in unzulässiger Weise in die Vertragsmacht des Arbeitgebers und der Nicht-Gewerkschaftsmitglieder ein, weil die Klausel auch die Möglichkeit ausschließen soll, dass durch eine entsprechende Vereinbarung den nicht in einer Gewerkschaft organisierte Arbeitnehmern dieselbe Leistung wie den organisierten Arbeitnehmern gewährt wird. Das ist nach ganz herrschender Meinung unzulässig, weil die Tarifvertragsparteien damit ihre Tarifmacht überschreiten (Quelle: DGB Rechtsschutz GmbH). Jetzt darf man gespannt sein, wie die Sache nach den VW-Tarifverhandlungen im Frühjahr ausgeht. Da geht es nicht nur um mehr Entgelt, sondern auch um weitere freie Tage bei der Entgeltumwandlung – ein echt heißes Eisen.