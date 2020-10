Werden die VW-Pendler nun zu Sündenböcken?

Noch ist es nicht so weit. Aber schon bald könnte eine Art Mobilitätskulturkampf in der sprichwörtlichen Autostadt am Mittellandkanal entbrennen. Es geht darum, wer sich wann, wo, wie und mit welcher Priorität in der Innenstadt fortbewegen darf. Die Neuplanung des Nordkopfes und der Masterplan für die Heinrich-Nordhoff-Straße haben eine Dynamik auch in diese Grundsatzdebatte gebracht, die über Jahrzehnte nicht vorstellbar war in der Hauptstadt des Volkswagen-Konzerns.

„Zehntausende Pendler lassen keine Steuern in der Stadt“

Die Diskussion über ein neues Mobilitätskonzept im Strategieausschuss des Rates hat ein Schlagschlicht auf die Positionen geworfen. Für das neue Konzept sind alle Fraktionen bis auf die AfD. Vor allem drei Sozialdemokraten drücken zumindest verbal aufs Tempo. „Das Automobil dominiert immer noch sehr stark“, stellte Ralf Krüger völlig richtig fest und forderte, dass Fußgänger und Radfahrer die gleichen Rechte erhalten sollten wie Autofahrer. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann beklagte, „dass Zehntausende Pendler keine Steuern in der Stadt lassen, aber Parkflächen belegen“. „Die autogerechte Stadt können wir uns heute nicht mehr leisten, denn sie zerstört Entwicklungen“, lautete das Fazit von Sabah Enversen. Volkswagen trage das Konzept mit, versichern die Politiker.

Noch fehlen die Alternativen

Das ist starker Tobak. Denn gerade die Pendler aus der Region haben derzeit gar keine Alternative zur Parkplatzsuche rund ums Werk. Und ebenso wenig Lust werden die meisten verspüren, ihre Wohnsitze ins teure Wolfsburg zu verlegen. Viel besser haben es da jene Volkswagen-Mitarbeiter, die bequem per Bahn aus einer Metropole anreisen können, ohne sich um Staus und Stellplatzsuche kümmern zu müssen. Aber gerade für diese Klientel soll ja das neue Nordkopfquartier entstehen. Denn: Sie sollen als Softwareentwickler, Programmierer und KI-Experten das neue Volkswagen aufbauen. Fraglich ist indes, ob diese neuen Mitarbeiter es nicht vorziehen, auch weiterhin zur Arbeit anzureisen oder gleich vom Homeoffice aus zu arbeiten. Diese Möglichkeit wird der Konzern ihnen eröffnen müssen. Corona hat gezeigt, dass es auch geht.

Mikromobilität taugt nur für Metropolen

Bleiben also die Pendler als Problemgruppe. Die vielen tausend Parkplätze an den Eingängen 6 und 17 stehen in den Planungen schon zur Disposition – ohne dass derzeit realistische Alternativen zur Verfügung stünden. Die könnten in großen Park-and-Ride-Komplexen in der Peripherie bestehen oder in einem ganz neuen nördlichen Zugang zum Werk (wir berichteten). Alle Lösungen sind kostspielig und zeitintensiv. So wie bisher wird es kaum weitergehen. Dagegen spricht schon die mächtige Bewegung zum Schutz des Klimas und Volkswagens Anspruch der Klimaneutralität. Ebenso deutlich wird aber auch, dass die verkehrliche Anbindung der Stadt an den umgebenden ländlichen Raum derzeit noch weit entfernt ist von einem nachhaltigen Mix, der die Menschen in die Züge oder auf die Fahrräder treibt. Das grundsätzliche Problem ist nämlich, dass die Konzepte der Mikromobilität wie sie auch Volkswagen verfolgt, eher für bereits sehr gut vernetzte Metropolen oder Metropolregionen taugen. Genau dort werden sie von den Unternehmen ja auch getestet. Car-Sharing oder Pool-Riding probiert Volkswagen in Hamburg und Hannover aus – nicht aber in Wolfsburg.

Elektroroller als Sendboten der Verkehrswende

In einer für das Auto gebauten Stadt wie Wolfsburg lohnen sich diese Geschäftsmodelle zumindest derzeit nicht. Hier sind allenfalls die keineswegs unproblematischen Elektroroller als Sendboten einer Verkehrswende sichtbar. Den grundsätzlichen Willen sollte man allen Beteiligten in Wolfsburg nicht absprechen. Aber Visionen, wie sie etwa Connie Hedegaard zusammen mit Morten Kabell am Beispiel Kopenhagens auf der Homepage des Konzerns entwickeln, sind derzeit Wunschvorstellungen.

Der Green Deal soll für Dynamik sorgen

Connie Hedegaard war EU-Kommissarin für Klimaschutz und dänische Ministerin für Umwelt. Seit 2016 ist sie Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats von Volkswagen. Kabell war Umweltbürgermeister in Kopenhagen. Heute ist er Co-CEO des Europäischen Radfahrer-Verbands. Beide setzen große Hoffnungen in den Green Deal der Europäischen Union.

Hedegaard beschreibt ihre Erwartungen so: „Die Beschlüsse des EU-Gipfels zeigen: Europa hat verstanden, dass der Wiederaufbau nach der Pandemie ökologisch sein muss. Wir können es uns nicht leisten, uns erst um die Corona-Krise und dann um die Klimakrise zu kümmern. Beides muss zusammen geschehen. Es gibt viel zu verbessern: Infrastruktur und Energieeffizienz sind zwei Beispiele. Wann hatten wir jemals die Chance, soviel Geld zu investieren? Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Wirtschaft zu stützen, die Klimakrise zu bekämpfen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen.“ Entscheidend sei aber, dass die Menschen ihr Verhalten freiwillig änderten.

6 Milliarden Euro für die Fahrrad-Infrastruktur

Morten Kabell hat sehr präzise Vorstellungen: „Jetzt ist der Zeitpunkt, die Menschen zu überzeugen. Die praktischen Lösungen sind bekannt. Wir wissen, unter welchen Bedingungen die Leute vom Auto auf das Rad umsteigen. Wir wissen, dass wir den Stau reduzieren und dass Logistikunternehmen Milliarden sparen können, wenn ihre Fahrzeuge nicht im Verkehr stecken. Die EU sollte mindestens sechs Milliarden Euro investieren, um Städten beim Aufbau von Fahrrad-Infrastruktur zu helfen. Damit machen wir die Mobilität sicherer und schaffen viele Jobs. Im Vergleich zu anderen Verkehrsprojekten ist Fahrrad-Infrastruktur billig. Als Kopenhagen mit dem Ausbau begann, war das keine ideologische Entscheidung. Die Stadt war arm und brauchte Verkehrswege, die sie sich leisten konnte. Heute ist Kopenhagen wohlhabender als vor 20, 30 Jahren. Das liegt auch daran, dass die Stadt sehr effizient in Mobilität investiert hat.“

Zumindest in diesem Punkt gibt es Ähnlichkeiten zwischen Wolfsburg und Kopenhagen, aber unter umgekehrten Vorzeichen. Als die Wolfsburger Stadtkasse voll war, hat kein Mensch über Mobilitätsstrategien nachgedacht. Nun sind sie leer und es müssen gewaltige Investitionen gestemmt werden. Das geht mit Sicherheit auf Jahre hinaus nicht ohne die Beiträge der Autofahrer.