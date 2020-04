Wolfsburg. Am Montag feiert Volkswagen den Wiederanlauf der Produktion im Wolfsburger Stammwerk. Management und Betriebsrat haben gemeinsam die Voraussetzungen für eine sichere Produktion in Zeiten der Corona-Epidemie geschaffen. Doch im Umfeld der Verhandlungen gab es offenbar harte Auseinandersetzungen. Das belegt ein Extrablatt der Betriebsratszeitung Mitbestimmen, das am Montag verteilt wird. Darin wird auch darauf hingewiesen, welche Forderungen der Standortleitung der Betriebsrat verhindert hat. So habe das Management geplant, mit automatischen Temperaturscannern an den Werkstoren aufzustellen. „Kolleginnen und Kollegen wären dann vor aller Augen rausgezogen worden. Das hat der Betriebsrat abgelehnt. Statt dessen prüfen die Beschäftigten selbst zuhause, ob sie krank sind“, heißt es in der Information. Zudem habe das Unternehmen bei der Ausplanung des Wiederanlaufs „die Fahrweise mit drei Schichten grundsätzlich infrage gestellt und wollte dauerhaft auf Zweischichtbetrieb umstellen“, schreibt der Betriebsrat. Das sei abgelehnt worden, es bleibe bei der bewährten Fahrweise. Auch eine feste Personalquote zur Anwesenheit beim Wiederanlauf sei vom Betriebsrat abgelehnt worden. Ein weiterer Erfolg der Arbeitnehmervertreter: Für die Zeit des Anlaufs sind die Pausen im Fahrzeugbau fünf Minuten länger. Zudem werden alle auf dem Werksgelände stattfindenden Wiederanlaufmaßnahmen als Arbeitszeit anerkannt, wenn sie „der Sicherung eines Corona-freien Arbeitsplatzes dienen“.