Wegen Corona: VW-Bulli-Parade derzeit nur online zu sehen

Es ist eine Ausstellung, die das Herz jedes Oldtimerfreundes bis zum Anschlag hüpfen ließe. Wenn man sie denn besuchen könnte. Doch wegen der Corona-Epidemie bleibt allen Freunden des VW-Bulli und des Automuseums in der Dieselstraße das Vergnügen eines Besuches der Sonderausstellung „Alleskönner. 70 Jahre Bulli-Republik“ vorerst verwehrt. Mit einigen fotografischen Impressionen wollen wir einen Einblick in diese markenübergreifende Rückschau über die frühen Wirtschaftswunderjahre geben. Die historische Einordnung liefert Eberhard Kittler, der Leiter der Stiftung Automuseum.

Vor 70 Jahren, am 8. März 1950, ging der VW-Transporter im Werk Wolfsburg in Produktion. Entworfen von den Ingenieuren der technischen Entwicklung war der Typ 2 mit seinen zunächst vier Derivaten (Kastenwagen, Kombi, Bus und Pritsche) in Deutschland und weltweit derart erfolgreich, dass eine neue Fabrik in Hannover Stöcken errichtet werden musste. Der Export des deutschen Wirtschaftswunder-Mobils hatte schon 1950 in die USA begonnen – dem Hauptdevisenbringer der jungen Bundesrepublik. Fast 1,9 Millionen des 17 Jahre lang gebauten T1 entstanden. Er fand Freunde in der ganzen Welt.

Der T1 hatte mit 17 Jahren die längste Produktionszeit aller Transporter-Generationen. Bis zum Modellwechsel hin zum T2 im Jahr 1967 entstanden insgesamt 1.883.913 Einheiten des VW T1 in allen Varianten: 222.758 in Wolfsburg, weitere 1.579.169 ab 1956 in Hannover und eine erkleckliche Stückzahl in ausländischen Montagewerken, allen voran in Brasilien (1957 bis 2002).

Volkswagen war nicht der einzige Hersteller der mit einem gut durchdachten, nutzwertigen Auto auf den Markt ging - aber Volkswagen war der Erfolgreichste und überlebte, genau wie Ford, die gesamte Konkurrenz. Bis zum 31. Dezember 2019 stellte Volkswagen insgesamt 12.192.037 Transporter vom T1 bis zum T6 her.

Der Bulli konnte nicht nur Stückzahlen, sondern er kam in einer Vielzahl von höchst unterschiedlichen Varianten. Am meisten gebaut wurde der Kastenwagen (ca. 26 Prozent aller T1), gefolgt vom Kombi (24 Prozent) und dem Bus (17 Prozent). Das „Sondermodell Sieben- / Neunsitzer“ Typ 241, heute besser bekannt und begehrt unter dem Namen Samba, hatte einen Produktionsanteil von lediglich 5 Prozent. Ähnlich selten war der Pritschenwagen mit Doppelkabine, kurz Doka genannt. Sein Marktanteil lag ebenfalls lediglich bei 5 Prozent. Den normalen Pritschenwagen orderten die Kunden dreimal häufiger, so dass er einen Marktanteil von fast 17 Prozent errang. Auf den heute heiß gesuchten „Samba“-Bus entfiel nur 5 Prozent des T1-Gesamtvolumens. Die verbliebenen 6 Prozent entfielen auf Sondervarianten, wie Camper, Krankenwagen und Sonderfahrzeuge des Kommunalwesens. Zudem entstanden auf private Initiative weitere Varianten, beispielsweise bei Kohlruss in Österreich oder teilweise abenteuerliche Umbauten in der DDR. Das technische Konzept – Frontlenker, luftgekühlter Boxer-Vierzylindermotor hinten, Heckantrieb – blieb stets das gleiche.

Der Film zur Bulli-Ausstellung ist online unter https://driving-ties.com/2020/03/17/automuseum-wolfsburg-sonderausstellung-alleskoenner-70-jahre-bulli-republik-deutschland sowie auf Youtube zu sehen.