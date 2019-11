Der VW-Fahrer spricht, der Golf 8 gehorcht

Volkswagen spricht immer öfter Englisch. So geschehen bei der Weltpremiere des Golf 8 in Wolfsburg. Aber der Volkswagen an sich spricht Deutsch – zumindest der in Deutschland verkaufte. Künftige Fahrer des neuen Golf 8 müssen die dafür notwendige natürliche Sprachsteuerung aber dazukaufen. Tun sie...