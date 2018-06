Schließtage soll es bei VW nur im dritten Quartal geben

Nach der gestrigen Betriebsversammlung ist zumindest eines klar: Es wird nach dem Werksurlaub (9. bis 27. Juli) sogenannte Schließtage geben, an denen die Produktion ruht. Das teilte Konzernchef Herbert Diess mit. Wie die angepasste Regelung im Detail aussieht, ließ Diess noch offen. Auch Betriebsratschef Bernd Osterloh beließ es bei der Aussage, man fahre in der zweiten Jahreshälfte „auf Sicht“.

Diess sprach von „einigen Schließtagen nach dem Werksurlaub“. Eine andere Aussage des Top-Managers lässt indes darauf schließen, dass es nicht bis zum Jahresende zu Produktionsausfällen kommen wird. Davon war ein Worst-Case-Szenario ausgegangen, das als Mitschrift einer Logistik-Runde im Werk kursierte (wir berichteten, siehe Extrakasten). Diess führte nun nämlich aus, dass es zwar im 3. Quartal zu Schließtagen kommen wird. Doch diese Ausfälle könnten möglicherweise schon im letzten Quartal nachgearbeitet werden. Dann stünden also Extraschichten an. Es herrscht also nach wie vor noch ein erhebliches Maß an Unsicherheit für die Beschäftigten in der Produktion. Bis Mitte nächster Woche wollen sich Unternehmen und Betriebsrat auf die neue Fahrweise einigen.

„Wir werden nicht zulassen, dass diese Situation am Ende des Tages allein von der Belegschaft getragen wird.“ Bernd Osterloh, Vorsitzender des VW-Gesamtbetriebsrates.

Ein wichtiger Diskussionspunkt dabei ist auch die Frage, ob die Ausfallzeiten ausschließlich über die Flexikonten der Mitarbeiter ausgeglichen werden. Das wird der Betriebsrat kaum akzeptieren. Betriebsratschef Bernd Osterloh machte unmissverständlich deutlich, dass er nun auch dazu konkrete und verlässliche Auskünfte vom Vertrieb erwarte. Die Mitarbeiter bräuchten Klarheit. „Die Kolleginnen und Kollegen können nichts dafür, wenn dieses Unternehmen über Jahre zu wenig Abgasprüfstände gebaut hat und darum plötzlich mit dem Messen nicht nachkommt. Wir werden nicht zulassen, dass diese Situation am Ende des Tages allein von der Belegschaft getragen wird. Denn die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion haben die Lage nicht verschuldet“, machte Osterloh deutlich. Mittelfristig sind die Aussichten für das künftige Golf-Leitwerk Wolfsburg laut Diess hingegen prächtig. Wie berichtet, wird die Konzentration der Golf-Produktion in Europa und im chinesischen Fushan dazu führen, dass am Mittellandkanal bis zu 1 Million Einheiten pro Jahr gebaut werden. Das dürfte die Voll-Auslastung und damit auch die Arbeitsplätze auf Jahre hinaus sichern. Wolfsburg bekommt nicht nur die Golf- und Golf-Variant-Kontingente aus Zwickau, sondern auch die bisher in Brasilien und Mexiko gebauten Modelle hinzu. In einem Talk mit dem Betriebsratsvorsitzenden Osterloh stand eine Delegation der VfL-Frauen auf der Bühne. Das Team hatte mit Meisterschaft und DFB-Pokal zwei von drei möglichen Titeln geholt. Zudem trat der Sänger und Komponist Peter Maffay auf. Er ist Kuratoriumsmitglied der Volkswagen Belegschaftsstiftung. Er sang mit den beiden VW-Azubis Sarah Nonnenmacher und Katharina Glaser seinen Song „Ich will nie erwachsen sein.“

SO SCHLIMM HÄTTE ES KOMMEN KÖNNEN Das Planspiel des Managements für die schlimmste Variante sieht so aus: Montagelinien 2 und 3 (Golffertigung): 4-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag in den Kalenderwochen 31 bis 39 (30. Juli bis 30. September). Komplette Produktionsschließung der ML 2 und ML 3 in der Kalenderwoche 40 (1. bis 5. Oktober) sowie in den Kalenderwochen 50 bis 52 (10. bis 28. Dezember). Montagelinie 1 (Tiguan): 4-Tage-Woche in den Kalenderwochen 31 bis 38 (30. Juli bis 21. September). Komplette Schließung in den Kalenderwochen 40 sowie 51 bis 52 (17. bis 28. Dezember). Montagelinie 4 (Tiguan und Touran): 4-Tage-Woche in den Kalenderwochen 31 bis 39. Komplette Schließung in den Kalenderwochen 40 und 52.