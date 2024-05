Wolfsburg. Das Royal Concertgebouw Orchestra, eines der besten Orchester der Welt, gibt am 3. September 2024 ein Festkonzert

Das Jubiläumsjahr des Wolfsburger Scharoun-Theaters endet im Herbst mit einem glanzvollen Höhepunkt: Das Royal Concertgebouw Orchestra, eines der besten Orchester der Welt, gibt am 3. September 2024 ein Festkonzert in dem traditionsreichen Theater. Der Volkswagen-Konzerns ist Unterstützer des Konzertes.

Das Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam ist das bedeutendste Sinfonieorchester der Niederlande. International tritt es unter dem Namen Royal Concertgebouw Orchestra auf. Gegründet wurde das Ensemble 1888. In Wolfsburg sollen folgende Werke zur Aufführung kommen: Hector Berlioz Ouvertüre zu Le Corsaire, Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 4 (Die „italienische“) sowie von Sergej Prokofiev Auszüge aus „Romeo und Julia“. Geleitet wird das Orchester von Elim Chan.

Auch Schnellecke gehört zu den Sponsoren

Zwei hochrangige Manager von Volkswagen haben das Engagement des Konzerns im Vorfeld begründet. Thomas Steg, Aufsichtsratsvorsitzender des Scharoun Theaters, wird in einer Mitteilung so zitiert: „Der Auftritt des Royal Concertgebouw Orchestra bei uns in Wolfsburg ist einmalig und ein ganz besonderes Ereignis. Dieses Orchester von Weltrang verspricht höchsten Kunstgenuss. Das Konzert mit Werken von Hector Berlioz, Felix Mendelssohn Bartholdy und Sergej Prokofiev bildet den krönenden Abschluss eines Jubiläumsjahres, das uns allen in Erinnerung bleiben wird.“ Ermöglicht werde das Festkonzert durch die Unterstützung von Volkswagen und Schnellecke Logistics. „Wir sind unseren beiden Partnern sehr dankbar, dass sie dieses musikalische Highlight in Wolfsburg ermöglichen. Wir sehen darin die Verbundenheit mit Stadt und Region sowie eine Würdigung der Kultur hier vor Ort“, betont Steg.

Erinnerungen an Furtwängler und Karajan

Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen Aktiengesellschaft, erklärt: „Vor mehr als 70 Jahren brachte Volkswagen erstmals klassische Musik von Weltrang nach Wolfsburg. Die Berliner Philharmoniker spielten unter Sergiu Celibidache, später unter Wilhelm Furtwängler und schließlich unter dem unvergessenen Herbert von Karajan. Wir freuen uns daher ganz besonders, an diese Tradition anzuknüpfen und das Weltklasse-Orchester in Wolfsburg zu Gast zu haben. Volkswagen unterstreicht damit seinen Anspruch, Kunst und Kultur im Umfeld der Unternehmensstandorte und darüber hinaus zu stärken und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.“ Der Vorverkauf für das Konzert startet ab dem 25. Juni online auf der Webseite des Scharoun Theaters Wolfsburg oder in der Theaterkasse Wolfsburg (Porschestrasse 41 D).

